ОАК опробовала альтернативные источники энергии на беспилотниках
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Логотип компании Открытое Акционерное Общество "Объединенная Авиастроительная корпорация"
В ОАК отметили, что "если буквально вчера мы не могли это делать, то сегодня это реальность"
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опробовала альтернативные источники энергии на беспилотниках. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС генеральный конструктор ОАК Сергей Коротков.
"Мы рассматриваем и другие источники энергии, которые позволяют вращать те или иные механизмы. Такие источники энергии сегодня опробованы на беспилотных летательных аппаратах, которые на юге работают довольно-таки успешно. Это говорит о том, что если буквально вчера мы не могли это делать, то сегодня это реальность", - сказал Коротков, не уточнив, о каких источниках идет речь.
Говоря об электрическом самолете, он отметил, что любой двигатель выделяет большое количество примесей в воздух. Потому, чтобы уменьшить это воздействие на окружающую среду, человечество уже много лет думает об электричестве, которое способно двигать механизмы. "Сегодня мы видим, что в этом направлении большая работа уже проведена", - сказал Коротков.
"Они (энергетические установки - прим. ТАСС) есть, они находятся либо в лаборатории, либо на полигонах. Сегодня мы подошли к моменту, что можем использовать такие энергетические установки на пассажирских самолетах. Мы видим, что самолет стал энергонасыщенным. У каждого есть телевизор, мы пользуемся интернетом, а это потребление, а энергию откуда-то надо брать", - рассказал Коротков, отметив, что ОАК уже работает над этим.
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03.05.2017
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