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На верфи "БАе системз" в Барроу-ин-Фернесс состоялся спуск на воду четвертой АПЛ класса "Эстьют"

04.05.2017 ЦАМТО 112 0
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Astute на верфи BAE Systems
Вывод из цеха атомной многоцелевой подводной лодки типа Astute на верфи BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс (Великобритания)
Источник: REX/REX/SIPA

ЦАМТО, 3 мая. Компания "БАе системз" (BAE Systems) 28 апреля объявила о состоявшемся на предприятии в Барроу-ин-Фернесс спуске на воду предназначенной для ВМС Великобритании АПЛ "Одейшес" (Audacious) проекта "Эстьют".

"Одейшес" является четвертой подлодкой класса "Эстьют". Закладка АПЛ состоялась в марте 2009 года. Церемонии крещения подлодки прошла 16 декабря 2016 года, а ВМС Великобритании она будет передана в 2018 году. После выкатки 97-метровой АПЛ из цеха, где проходила ее постройка, подлодка впервые была спущена на воду в док для начала следующей фазы испытаний.

Как сообщал ЦАМТО, выступающая основным подрядчиком программы "БАе системз" должна построить для ВМС Великобритании семь АПЛ класса "Эстьют", которые будут размещены на базе "Клайд" в Шотландии. Головная подлодка серии была заложена 31 января 2001 года и официально передана ВМС Великобритании в ноябре 2010 года. Вторая подлодка серии, "Эмбуш", вошла в состав ВМС 1 марта 2013 года. Третья подлодка серии, "Артфал" (Artful), была передана ВМС Великобритании 10 декабря 2015 года и вошла в боевой состав флота 18 марта 2016 года.

В настоящее время на различной стадии постройки на предприятии в Барроу-ин-Фернесс также находятся 5-я АПЛ "Энсон", 6-я "Агамемнон" и пока не получившая официального наименования 7-я подлодка серии (предположительно "Аякс"). АПЛ класса "Эстьют" являются самыми большими и мощными многоцелевыми подлодками ВМС Великобритании. Они предназначены как для действий в составе флота, так и в отрыве от основных сил и могут использоваться для выполнения задач борьбы с кораблями и подводными лодками противника, атаки наземных целей, осуществлять высадку групп боевых пловцов и сбор разведывательной информации. АПЛ обеспечат защиту новых авианосцев класса "Куин Элизабет", а также имеющихся ПЛАРБ "Вэнгард" и перспективных "Дредноут" ВМС Великобритании.

По сравнению с состоящими на вооружении ВМС Великобритании субмаринами, подлодка класса "Эстьют" обладает малой заметностью, улучшенными возможностями для действий в прибрежных мелководных акваториях. Субмарина длиной 97 м и водоизмещением 7400 т оснащена ядерным реактором PWR-2 компании "Роллс-Ройс", который не требует перезагрузки ядерным топливом в течение всего 25-летнего срока эксплуатации. Вооружение подлодки составляют торпеды "Сперфиш" и крылатые ракеты "Томагавк", позволяющие с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 1200 морских миль.
03.05.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Великобритания
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
BAE Systems
Rolls-Royce
Проекты
Astute АПЛ
Successor
Авианосец
Ядерный щит

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