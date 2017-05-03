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Рособоронэкспорт организует российскую экспозицию на выставке IDEF-2017 в Турции

04.05.2017 ЦАМТО 138 0
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Рособоронэкспорт
Стенд "Рособоронэкспорта"
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 3 мая. АО "Рособоронэкспорт" выступает организатором единой российской экспозиции на Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017, которая пройдет в Стамбуле с 9 по 12 мая.

Главой российской делегации назначен заместитель директора ФСВТС России Михаил Петухов, делегацию Рособоронэкспорта возглавляет заместитель начальника Департамента маркетинговой деятельности компании Владимир Гончаров. "Военно-техническое сотрудничество России и Турции сегодня развивается с положительным трендом. Рособоронэкспорт с конца 2016 года активно ведет консультации с турецкими партнерами по поставкам вооружения и военной техники. Министерство национальной обороны республики интересуется большим спектром продукции военного назначения, в частности, российскими системами ПВО различной дальности. Кроме того, мы обсуждаем ряд проектов по технологическому партнерству в области совместных разработок и производства перспективных видов оружия", – отметил В.Гончаров.

В IDEF-2017 в составе единой российской экспозиции примут участие Рособоронэкспорт и концерн ВКО "Алмаз-Антей", которые в общей сложности представят более 240 образцов вооружения и военной техники. Рособоронэкспорт на своем стенде 521 в павильоне 5 предоставит информацию о 200 образцах продукции для всех видов вооруженных сил.

Ожидается, что наибольший интерес у турецких заказчиков на российской экспозиции вызовут средства ПВО: зенитная ракетная система С-400 "Триумф", зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и переносной зенитный ракетный комплекс "Игла-С". Кроме того, повышенное внимание представителей ВВС страны будет приковано к многофункциональному фронтовому истребителю МиГ-29М2. Наиболее перспективой продукцией для сухопутных сил Турции сотрудники Рособоронэкспорта считают средства защиты для бронетанковой техники: комплекс активной защиты "Арена-Э", динамическая защита, а также противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Э" и автоматы Калашникова различных модификаций. Спецэкспортер планирует реализовать "на полях" IDEF-2017 обширную деловую программу.

Ожидаются встречи с представителями правительства, вооруженных сил и бизнес-сообщества Турции, а также других стран ближневосточного региона. "Рособоронэкспорт рассчитывает на то, что наше участие в выставке даст дополнительный импульс к развитию двусторонних отношений. Для нас это отличная возможность подробнее рассказать об уникальных характеристиках российского оружия, в том числе того, которое успешно прошло проверку в реальных боевых условиях", – добавил В.Гончаров. Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".
03.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Игла
Корнет
Корнет-Э
МиГ-29М
МиГ-29М2
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Концерн Калашников
РОЭ
ФСВТС РФ

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