Российский ВМФ получил уникальные системы для связи с подводными лодками на боевом дежурстве
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Флаг ВМФ РФ
ЦАМТО, 3 мая. ВМФ России получил уникальные системы связи диапазона сверхдлинных волн (СДВ). Радиопередающее устройство Р-643 "Пятидесятник" пересылает команды подводным лодкам, даже если те находятся на глубине в сотни метров, пишут "Известия".
Как отмечает газета, сейчас для связи с субмаринами применяются станции с антенными полями площадью в несколько квадратных километров. "Пятидесятник" же помещается всего в двух обычных морских контейнерах.
По мнению экспертов, Р-643 особенно пригодятся для управления крылатыми ракетами "Калибр". В главном штабе ВМФ "Известиям" сообщили, что радиопередающее устройство контейнерного типа СДВ-диапазона Р-643 "Пятидесятник" проходит опытную эксплуатацию на Тихоокеанском флоте. Уже было сделано несколько замечаний.
После устранения выявленных недостатков устройство войдет в состав средств связи российского ВМФ. Сверхдлинные волны плохо поглощаются земной поверхностью, но легко отражаются от ионосферы, а самое главное – свободно проникают под толщу воды.
Поэтому они особенно эффективны для связи с подводными лодками. "Пятидесятник" – это не радиостанция, а радиопередающее устройство. Оно только передает команды, при этом не получает ответ. Точные тактико-технические характеристики изделия пока неизвестны. Р-643 размещается в двух сорокафутовых контейнерах. Длина каждого контейнера 12,2 м (40 футов), а объем – 77 кв. м. Их легко можно перевозить на грузовых трейлерах, кораблях и самолетах, отмечает газета.
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03.05.2017
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