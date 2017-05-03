"Известия": благодаря ракетам Х-35УЭ истребитель пятого поколения Т-50 стал универсальной боевой машиной
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Фронтовой бомбардировщик Су-34 и российский многоцелевой истребитель пятого поколения Т-50
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС
ЦАМТО, 3 мая. В состав вооружения истребителя пятого поколения Т-50 вошла новейшая тактическая противокорабельная крылатая ракета Х-35УЭ. Она способна уничтожать любые морские цели – от небольшого десантного катера до авианосца, а также наземные цели: укрепления, хранилища, склады и военную технику, пишут "Известия".
При этом ей не страшны радиоэлектронные помехи и зенитные противоракеты. По мнению экспертов, благодаря новинке, Т-50 станет не просто истребителем, а многофункциональной боевой машиной, отмечает газета. Как рассказали "Известиям" в корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), испытания Х-35УЭ в составе бортового вооружения Т-50 завершены.
Ракета уже применяется на палубных истребителях МиГ-29К, ударных вертолетах Ка-52. "Мы проверили совместимость бортового оборудования истребителя с ракетой, – сообщил "Известиям" главный конструктор ракетного комплекса Николай Васильев. – Ракета включена в состав бортового вооружения самолета". Однако, по словам Н.Васильева, из-за своих габаритов ракета будет размещаться не внутри отсеков вооружения стелс-истребителя, а на внешних подвесках.
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03.05.2017
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