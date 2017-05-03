Путин и Эрдоган обсудят поставки Турции комплексов С-400



Источник: © РИА Новости . Сергей Мальгавко Источник: © РИА Новости . Сергей Мальгавко

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 3 мая - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи обсудят вопрос поставок турецкой стороне зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Сейчас будет обсуждаться", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, будет ди обсуждаться в ходе встречи Путина и Эрдогана вопрос поставок Турции С-400.