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Путин и Эрдоган обсудят поставки Турции комплексов С-400

04.05.2017 РИА Новости 132 0
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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото
Источник: © РИА Новости . Сергей Мальгавко

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 3 мая - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи обсудят вопрос поставок турецкой стороне зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Сейчас будет обсуждаться", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, будет ди обсуждаться в ходе встречи Путина и Эрдогана вопрос поставок Турции С-400.
03.05.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп

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