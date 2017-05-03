В РФ разработан новый радиолокатор для контроля воздушно-космического пространства
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АО "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна"
Источник: АО «НПО НИИИП-НЗиК»
По словам гендиректора предприятия-разработчика, проведены первые этапы испытаний опытного образца, которые были успешными
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Новосибирский НИИ создал новый радиолокатор для контроля воздушно-космического пространства, сообщил генеральный директор Павел Заболотный на пресс-конференции в ТАСС.
"Мы ведем ряд ОКР (опытно-конструкторских работ - прим. ТАСС) в интересах Минобороны. Ведем разработки перспективных радиолокационных средств в области воздушно-космической обороны", - сказал он.
"Мы ведем разработку одного из таких радиолокаторов, опытный образец изготовлен, проведены первые этапы испытаний, они были успешными", - добавил Заболотный.
Научно-исследовательский институт измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна входит в состав "Концерна ПВО "Алмаз-Антей". Институт принимал участие в разработке самоходного радиолокатора обнаружения для зенитных ракетных систем С-300 и С-400 и станций обнаружения и целеуказания для комплексов "Бук".
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03.05.2017
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