В РФ разработан новый радиолокатор для контроля воздушно-космического пространства



АО "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна"

Источник: АО «НПО НИИИП-НЗиК» АО "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна"Источник: АО «НПО НИИИП-НЗиК»

По словам гендиректора предприятия-разработчика, проведены первые этапы испытаний опытного образца, которые были успешными

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Новосибирский НИИ создал новый радиолокатор для контроля воздушно-космического пространства, сообщил генеральный директор Павел Заболотный на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы ведем ряд ОКР (опытно-конструкторских работ - прим. ТАСС) в интересах Минобороны. Ведем разработки перспективных радиолокационных средств в области воздушно-космической обороны", - сказал он.

"Мы ведем разработку одного из таких радиолокаторов, опытный образец изготовлен, проведены первые этапы испытаний, они были успешными", - добавил Заболотный.

Научно-исследовательский институт измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна входит в состав "Концерна ПВО "Алмаз-Антей". Институт принимал участие в разработке самоходного радиолокатора обнаружения для зенитных ракетных систем С-300 и С-400 и станций обнаружения и целеуказания для комплексов "Бук".