Корабли Каспийской флотилии поразят различные цели в ходе учений
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Источник: © РИА Новости . Министерство обороны РФ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая - РИА Новости, Иван Капустин. Отряд кораблей Каспийской флотилии вышел на службу в Каспийское море, где проведет артиллерийские стрельбы по морским, воздушным и береговым целям в ходе учений, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
"Отряд кораблей Каспийской флотилии в составе малого ракетного корабля "Углич" и приданных судов обеспечения покинул якорную стоянку в порту Махачкала и вышел в открытое море для выполнения задач в соответствии с планами боевой подготовки. Отряд кораблей идёт под командованием и флагом начальника штаба бригады надводных кораблей Каспийской флотилии капитана 2 ранга Андрея Полякова", - сообщил Астафьев.
Он добавил, что за 30 суток плавания судам предстоит выполнить задачи по обеспечению безопасности морской экономической деятельности РФ в Каспийском море, отработать задачи по совместному маневрированию отряда кораблей и выполнению элементов курсовых задач в соответствии с курсами подготовки надводных кораблей ВМФ.
"Помимо этого экипажи малого ракетного корабля "Углич" и приданных судов обеспечения отработают элементы поисково-спасательного обеспечения, проведут боевые упражнения с артиллерийской стрельбой по морским, воздушным и береговым целям. Также в ходе выполнения задач морского похода корабли Каспийской флотилии отработают мероприятия по подготовке к конкурсу "Кубок моря", который пройдет в августе в рамках Армейских международных игр "АРМИ-2017", - сказал Астафьев.
Всего в морском походе экипажи кораблей пройдут по Каспийскому морю более 1,5 тысячи миль и в очередной раз проверят свою слаженность и боевую готовность к выполнению задач по предназначению.
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03.05.2017
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