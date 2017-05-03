Спецназовцы ЮВО на Кубани десантировались в тыл условного противника
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Источник: © РИА Новости . Евгений Биятов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая - РИА Новости, Иван Капустин. Спецназовцы Южного военного округа в Краснодарском крае десантировались из боевых вертолетов в глубокий тыл условного противника, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
"Военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа завершили плановый курс прыжков с парашютом в глубокий тыл условного противника. Десантирование выполнялось, в том числе в полном снаряжении со штатным оружием, в диапазоне высот от 600 до 800 метров из вертолетов армейской авиации Ми-8 АМТШ "Терминатор", как в дневное, так и ночное время в сложных условиях местности, в том числе на труднодоступные участки лесного массива и в высокогорье", - пояснил Астафьев.
Он добавил, что в зимнем учебном периоде военнослужащие спецназа ЮВО совершили более 10 тысяч прыжков с парашютами Д-6 и Д-10 как на специализированные учебно-тренировочные площадки, так и на незнакомые полигоны и необорудованные участки местности в Краснодарском крае.
"Прежде чем совершить прыжки с парашютом, спецназовцы прошли курс на воздушно-десантном комплексе, где отработали навыки укладки парашютов, а также специальные упражнения для безопасного приземления. Также с военнослужащими были проведены занятия по загрузке на борт вооружения, военной техники и грузов военного назначения, креплению оружия и снаряжения при десантировании в полной экипировке", - уточнил Астафьев.
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03.05.2017
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