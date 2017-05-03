Российский военный советник убит снайпером боевиков в Сирии
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Источник: © AP Photo/Andoni Lubaki
Алексей Бучельников обучал личный состав артиллерийских подразделений сирийских войск
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Российский военный советник погиб в Сирии в результате обстрела подразделения сирийской армии снайпером боевиков, говорится в сообщении Минобороны РФ.
"В результате обстрела боевиками подразделения сирийских войск погиб российский военный советник подполковник Алексей Бучельников", - сообщило министерство. Алексей Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников. Он занимался обучением личного состава артиллерийских подразделений войск Сирии.
"Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков", - говорится в сообщении министерства. "Подполковник Бучельников получил смертельное ранение", - отмечает министерство.
Последний раз подобный инцидент имел место 20 апреля. Тогда в результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск погиб российский военный советник майор Сергей Бордов.
Известно, что при нападении российский офицер организовал действия сирийских военнослужащих, не допустив прорыва террористов в жилой городок. В ходе боя офицер получил смертельные ранения. Командованием Бордов был представлен к государственной награде посмертно.
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03.05.2017
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