Российский военный советник убит снайпером боевиков в Сирии



Источник: © AP Photo/Andoni Lubaki Источник: © AP Photo/Andoni Lubaki

Алексей Бучельников обучал личный состав артиллерийских подразделений сирийских войск

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Российский военный советник погиб в Сирии в результате обстрела подразделения сирийской армии снайпером боевиков, говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В результате обстрела боевиками подразделения сирийских войск погиб российский военный советник подполковник Алексей Бучельников", - сообщило министерство. Алексей Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников. Он занимался обучением личного состава артиллерийских подразделений войск Сирии.

"Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков", - говорится в сообщении министерства. "Подполковник Бучельников получил смертельное ранение", - отмечает министерство.

Последний раз подобный инцидент имел место 20 апреля. Тогда в результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск погиб российский военный советник майор Сергей Бордов.

Известно, что при нападении российский офицер организовал действия сирийских военнослужащих, не допустив прорыва террористов в жилой городок. В ходе боя офицер получил смертельные ранения. Командованием Бордов был представлен к государственной награде посмертно.