Сенатор Озеров: электронная повестка в военкомат должна быть равноценна обычной
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Призывники в сборном пункте военного комиссариата в городе Сызрань Самарской области перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ.
Источник: Николай Хижняк / РИА Новости
Также предлагается направлять повестки заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Отправка повестки по электронной почте должна быть равносильна вручению ее в руки призывнику, заявил ТАСС председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
Ранее во вторник группа сенаторов во главе с Озеровым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволяет использовать электронную почту для оповещения граждан о необходимости исполнить воинскую обязанность.
Также для сокращения числа уклонистов предлагается направлять гражданам повестки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу.
"Если доставлено по электронной почте сообщение, то ответственность (получатель) будет нести такую же, как если вручили в руки или получили его уполномоченные лица (родители, опекуны)", - сказал Озеров. "Ничего тут революционного я не вижу", - отметил сенатор. Он привел в качестве примера случай теннисистки Марии Шараповой, которая заявляла, что не увидела в электронной почте письма о запрете употребления мельдония, однако была наказана.
"Что по повестке, которую вам вручили в руки, что по повестке, которую вам направили с уведомлением, если мы говорим о привлечении к ответственности, то это происходит только в судебном порядке. Если гражданин докажет, что украли (его электронную почту - прим. ТАСС) и так далее, а это доказуемо, то он нести ответственность не будет. Но если будет доказано, что он электронной почтой пользовался и до, и после, то это основание (для привлечения к ответственности за уклонение от призыва - прим. ТАСС)", - рассказал Озеров.
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03.05.2017
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