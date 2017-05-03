Депутат: электронная рассылка не станет основным способом доставки повесток призывникам
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Виктор Озеров
Источник: Владимир Федоренко / РИА Новости
По словам зампредседателя комитета Госдумы по обороне, комиссариаты не знают электронную почту всех призывников, и не у каждого человека она есть
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Рассылка повесток призывникам на электронную почту должна рассматриваться как дополнение к рассылке почтой, а не как основной способ информирования, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
"Оповещение по электронной почте можно рассматривать как дополнительный способ информирования, но ни в коем случае не как основной. Если рассматривать такую меру с точки зрения увеличения эффективности призыва на военную службу, то я бы отнесся к этой идее с определенной степенью осторожности", - сказал он ТАСС.
По словам Швыткина, комиссариаты не знают электронную почту всех призывников, и не у каждого человека она есть. Также он отметил, что уклонисты пытаются скрыться, чтобы не расписываться в получении повестки даже если она приходит к ним в почтовый ящик.
"Я считаю, что коренным образом эта мера не исправит ситуацию с уклонистами от службы в армии, тем более сегодня их стало гораздо меньше, чем было раньше", - сказал депутат.
Согласно обнародованным изменениям в закон "О воинской обязанности и военной службе" предусматривается отправка повесток гражданам на электронный адрес, указанный в документах воинского учета. Также для сокращения числа уклонистов предлагается направлять гражданам повестки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу.
Ранее группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктором Озеровым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволяет оповещать граждан о необходимости исполнить воинскую обязанность, в том числе посредством электронной почты
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03.05.2017
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