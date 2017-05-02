Предварительные испытания Ка-52К "Катран" прошли успешно
|
|
Первый опытный вертолет Ка-52К в первом полете на заводском аэродроме ОАО «Арсеньевская авиационная компания „Прогресс“ имени Н. И. Сазыкина». Арсеньев (Приморский край), 07.03.2015
Источник: Алексей Суконкин / biznesars.ru
Палубные разведывательно-ударные вертолеты Ка-52К "Катран" (корабельная версия вертолета Ка-52 "Аллигатор") успешно прошли предварительные морские испытания, передает "Интерфакс-АВН" со ссылкой на пресс-службу холдинга "Вертолеты России".
Вертолеты Ка-52К производства холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") завершили первый этап морских испытаний. В настоящее время машины находятся на базе АО "Камов", где специалисты завершают оценку состояния вертолетов и их отдельных агрегатов после выполнения задач в сложных климатических условиях
- сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, на данном этапе испытаний с конца 2016 по начало 2017 года участвовали два вертолета Ка-52К.
- подчеркнули в холдинге.
Вертолеты Ка-52К завершили первый этап испытаний в морских условиях, по результатам которых можно сделать вывод, что машины могут размещаться на борту авианесущего крейсера и успешно выполнять поставленные задачи. Вертолет обладает уникальными характеристиками, однако одного похода в море недостаточно для того, чтобы понять, как ведут себя его двигатели, агрегаты, авионика, системы управления и вооружения в морском климате. Работа конструкторского бюро будет продолжаться в рамках испытаний, в том числе, на авианесущем корабле
- отметил заместитель гендиректора "Вертолетов России" по продажам Владислав Савельев.
Вертолет Ка-52К "Катран" является продолжением продуктовой линейки морских вертолетов, разработанных АО "Камов" и принятых на вооружение ВМФ России. В эту линейку входят такие вертолеты, как: Ка-25, Ка-27, Ка-29, Ка-31.
Вертолет Ка-52К предназначен для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и тактической глубине. Современное бортовое оборудование обеспечивает вертолету навигацию в условиях отсутствия ориентиров в море.
От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме. Уменьшенные габариты вертолетов Ка-52 корабельного базирования позволяют увеличить максимально возможное количество размещаемых на корабле вертолетов.
Ранее сообщалось, что новейший российский корабельный разведывательно-ударный вертолет Ка-52К "Катран" совершил успешные испытательные полеты в рамках похода в Средиземное море тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".
|
02.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
03.05.2017 Палубные вертолеты Ка-52К успешно прошли предварительные испытания в морских условиях
18.07.2016 Летающая мощь ВМФ: чем вооружена морская авиация России
29.12.2014 Между морем и небом
05.07.2016 "Катраны" отправят в Сирию
20.01.2016 Импортозамещение - «блеск и нищета» российского оборонно-промышленного комплекса
15.09.2015 Уроки МАКСа-2015 — часть II
20.05.2015 Достигая потолка
23.10.2014 Президент Башкортостана Рустэм Хамитов и гендиректор «Вертолетов России» Александр Михеев обсудили вопросы развития вертолетостроения в республике