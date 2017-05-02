Премьер-министр Эстонии пожаловался на растущую военную активность России
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Войска НАТО в Эстонии
Источник: Sputnik/Scanpix
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отметил "возросшую военную активность и агрессивность" России как один из факторов, влияющих на безопасность Эстонии, сообщает Rambler News Service. Заявление главы правительства было сделано во время представления обновленного проекта Основ политики безопасности страны.
"На безопасность Эстонии влияют прежде всего жизнеспособность трансатлантической системы безопасности, отношения между странами ближайшего с нами региона и непосредственно влияющая на них возросшая военная активность и агрессивность России", — сказал Ратас.
По мнению Ратаса, членство Эстонии в ЕС и НАТО укрепило безопасность страны. "От обеих организаций Эстония получила как практическую, так и политическую поддержку для достижения своих целей в сфере политики безопасности и роста благополучия", — отметил глава правительства прибалтийской республики.
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02.05.2017
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