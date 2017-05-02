Путин заявил о попытках вмешательства во внутренние дела России извне
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Источник: © РИА Новости . Сергей Гунеев
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 2 мая - РИА Новости. Россия не вмешивается во внутриполитические процессы других стран, но испытывает такие попытки на себе, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Мы никогда не вмешиваемся в политическую жизнь и в политические процессы других стран. И нам бы очень хотелось, чтобы в нашу политическую жизнь и во внутриполитическую жизнь России никто не вмешивался. К сожалению, мы наблюдаем прямо противоположные вещи, на протяжении многих лет наблюдаем попытки влияния на внутриполитические процессы в России. И через так называемые неправительственные организации, и напрямую", - заявил Путин.
"Понимаем, видя всю пагубность подобных усилий и тщетность подобных усилий, нам никогда и в голову не приходило вмешиваться в политические процессы других стран", - подчеркнул российский лидер.
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02.05.2017
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