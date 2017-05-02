На верфи «Ньюпорт ньюс шипбилдинг» состоялась церемония крещения 16-й АПЛ класса «Вирджиния»



USS Virginia (SSN-774) - первая подводная лодка США класса «Вирджиния».

Источник: en.wikipedia.org USS Virginia (SSN-774) - первая подводная лодка США класса «Вирджиния».Источник: en.wikipedia.org

ЦАМТО, 2 мая. «Хантингтон ингаллс индастриз» объявила о состоявшейся 29 апреля на предприятии ее подразделения «Ньюпорт ньюс шипбилдинг» церемонии крещения многоцелевой АПЛ SSN-789 «Индиана» класса «Вирджиния».

В мероприятии принял участие вице-президент США Майк Пенс – бывший губернатор штата Индиана.

SSN-789 «Индиана» является 16-й АПЛ класса «Вирджиния» и восьмой подлодкой, строящейся «Ньюпорт ньюс шипбилдинг». Строительство АПЛ началось в сентябре 2012 года. Передача подлодки ВМС США запланирована на конец 2017 года. В настоящее время степень ее готовности составляет 90%.

Подводные лодки класса «Вирджиния» – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, противолодочной и противокорабельной борьбы, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) «Томагавк», ведения наблюдения и разведки, асимметричных боевых действий, доставки групп боевых пловцов, установки морских мин.

Как сообщал ЦАМТО, строительство подводных лодок класса «Вирджиния» осуществляется совместно компаниями «Ньюпорт ньюс шипбилдинг» (подразделение «Хантингтон ингаллс индастриз») и «Дженерал дайнемикс электрик бот». Каждая компания строит определенные компоненты каждой субмарины (по существу 50 на 50) и поочередно выполняет их финальную сборку и поставку. Головная подлодка серии, SSN-774 «Вирджиния», которая вошла в состав ВМС США 23 октября 2004 года, была построена «Дженерал дайнемикс».

Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить до 30 АПЛ серии «Вирджиния». До настоящего времени ВМС США были переданы 13 субмарин: «Вирджиния» (SSN-774), «Гавайи» (SSN-776), «Нью-Гемпшир» (SSN-778), «Миссури» (SSN-780), «Миссисипи» (SSN-782) и «Иллинойс» (SSN-786), построенные «Дженерал дайнемикс электрик бот», а также «Техас» (SSN-775), «Норт Каролина» (SSN-777), «Нью-Мексико» (SSN-779), «Калифорния» (SSN-781), «Миннесота» (SSN-783), «Норт Дакота» (SSN-784) и «Джон Уорнер» (SSN-785), построенные «Ньюпорт ньюс шипбилдинг».

Длина АПЛ класса «Вирджиния» составляет 114,2 м, ширина – 10,4 м, подводное водоизмещение – около 7800 т, максимальная скорость в подводном положении – 25 узлов.