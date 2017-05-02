В танковое и мотострелковое соединения ВВО, дислоцированные в Бурятии, поступили новейшие станции спутниковой связи
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Командный пункт Восточного военного округа (ВВО) в полевых условиях
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 2 мая. В танковое и мотострелковое соединения Восточного военного округа, дислоцированные в Бурятии, недавно поступили новейшие станции спутниковой связи Р-439МД2.
Станция предназначена для обеспечения помехозащищенной телефонной связи и передачи данных в движении, а также для телефонных сетей общего пользования с использованием проводных линий привязки к аппаратным, в том числе в режиме радиодоступа мобильных абонентов командно-штабных машин.
Кроме того, при помощи новых аппаратных возможна организация спутниковой связи в тактическом звене управления.
В подготовительный период военнослужащие подразделений связи пройдут подготовку для самостоятельной работы на данной технике, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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02.05.2017
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