ВВС Уругвая могут приобрести немецкие УТС G-120TP



Учебно-тренировочный самолет G-120TP

Источник: en.wikipedia.org Учебно-тренировочный самолет G-120TPИсточник: en.wikipedia.org

ЦАМТО, 2 мая. Немецкая компания «Гроб эйркрафт» (Grob Aircraft AG) ведет переговоры с военным руководством Уругвая по вопросу продажи учебно-тренировочных самолетов G-120TP.

Как сообщает «Инфодифенса», официальные лица отказались комментировать ход текущих переговоров, однако изданию удалось выяснить, что предложение немецкой компании по замене имеющегося парка итальянских УТС SF-260 серьезно анализируется высшим военным командованием Уругвая.

На текущий момент Военно-воздушные силы Уругвая имеют серьезные проблемы с техническим обслуживанием и эксплуатацией парка самолетов базовой летной подготовки, поэтому вопрос их замены является крайне актуальным.

ВВС Уругвая не удовлетворены работой итальянского производителя в отношении поставок запасных частей и гарантийного обслуживания, что привело к значительному снижению ожидавшейся эффективности эксплуатации этих самолетов.

Тем временем, руководство «Гроб эйркрафт» после успеха на аргентинском и мексиканском рынках, высоко оценивает свои шансы на заключение контракта с Уругваем.