ВВС Уругвая могут приобрести немецкие УТС G-120TP
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Учебно-тренировочный самолет G-120TP
Источник: en.wikipedia.org
ЦАМТО, 2 мая. Немецкая компания «Гроб эйркрафт» (Grob Aircraft AG) ведет переговоры с военным руководством Уругвая по вопросу продажи учебно-тренировочных самолетов G-120TP.
Как сообщает «Инфодифенса», официальные лица отказались комментировать ход текущих переговоров, однако изданию удалось выяснить, что предложение немецкой компании по замене имеющегося парка итальянских УТС SF-260 серьезно анализируется высшим военным командованием Уругвая.
На текущий момент Военно-воздушные силы Уругвая имеют серьезные проблемы с техническим обслуживанием и эксплуатацией парка самолетов базовой летной подготовки, поэтому вопрос их замены является крайне актуальным.
ВВС Уругвая не удовлетворены работой итальянского производителя в отношении поставок запасных частей и гарантийного обслуживания, что привело к значительному снижению ожидавшейся эффективности эксплуатации этих самолетов.
Тем временем, руководство «Гроб эйркрафт» после успеха на аргентинском и мексиканском рынках, высоко оценивает свои шансы на заключение контракта с Уругваем.
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02.05.2017
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