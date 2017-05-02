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ВВС Уругвая могут приобрести немецкие УТС G-120TP

03.05.2017 ЦАМТО 124 0
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УТС G-120TP
Учебно-тренировочный самолет G-120TP
Источник: en.wikipedia.org

ЦАМТО, 2 мая. Немецкая компания «Гроб эйркрафт» (Grob Aircraft AG) ведет переговоры с военным руководством Уругвая по вопросу продажи учебно-тренировочных самолетов G-120TP.

Как сообщает «Инфодифенса», официальные лица отказались комментировать ход текущих переговоров, однако изданию удалось выяснить, что предложение немецкой компании по замене имеющегося парка итальянских УТС SF-260 серьезно анализируется высшим военным командованием Уругвая.


На текущий момент Военно-воздушные силы Уругвая имеют серьезные проблемы с техническим обслуживанием и эксплуатацией парка самолетов базовой летной подготовки, поэтому вопрос их замены является крайне актуальным.


ВВС Уругвая не удовлетворены работой итальянского производителя в отношении поставок запасных частей и гарантийного обслуживания, что привело к значительному снижению ожидавшейся эффективности эксплуатации этих самолетов.


Тем временем, руководство «Гроб эйркрафт» после успеха на аргентинском и мексиканском рынках, высоко оценивает свои шансы на заключение контракта с Уругваем.
02.05.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Аргентина
Германия
Италия
Мексика
Уругвай

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