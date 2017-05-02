Минобороны России продолжает модернизацию танков Т-72Б до уровня танка Т-72Б3
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Танк Т-72Б3 во время эстафеты танковых экипажей на окружном этапе всеармейских конкурсов "Танковый биатлон-2016" и "Суворовский натиск-2016" на Анастасьевском общевойсковом полигоне ВВО, Хабаровский край, 3 марта
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС
ЦАМТО? 2 мая. Минобороны России продолжает модернизацию танков Т-72Б до уровня танка Т-72Б3. При этом модернизированная версия танка значительно превосходит боевые возможности исходного образца.
Первая партия изделий в количестве 20 танков с дополнительной защитой прошла модернизацию, выдержала контрольные испытания и отправлена в войска.
Модернизация включает в себя доработку и замену основных боевых, силовых, ходовых агрегатов танка и установку дополнительной системы динамической защиты корпуса.
Благодаря обновлению автомата заряжания появилась возможность ведения огня из 125-мм гладкоствольной пушки 2А46М-5 новыми «удлиненными» бронебойными подкалиберными снарядами. На танк установлен многоканальный прицел «Сосна-У», в состав которого входит автомат сопровождения цели и тепловизионный канал, а также современные цифровые системы связи, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
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02.05.2017
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