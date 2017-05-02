Инженеры Международного противоминного центра ВС РФ подготовили около 250 саперов для Сирии



Российские саперы разминируют Пальмиру

Источник: ТАСС Российские саперы разминируют ПальмируИсточник: ТАСС

ЦАМТО, 2 мая. Международный противоминный центр ВС РФ подготовил и экипировал около 250 сирийских саперов. Об этом сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

«К этому моменту развернут филиал Международного противоминного центра в городе Хомсе, и там мы тоже готовим саперов для Сирийской Арабской Республики. Буквально на днях состоялся очередной выпуск. Около 250 саперов мы подготовили для них, в том числе обеспечили нашими современными средствами поиска и защиты», – сказал генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

По его словам, после того как российские саперы показали высокий результат в Сирии, многие государства изъявили желание получить квалифицированную помощь отряда разминирования Международного противоминного центра ВС РФ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.