Инженеры Международного противоминного центра ВС РФ подготовили около 250 саперов для Сирии
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Российские саперы разминируют Пальмиру
Источник: ТАСС
ЦАМТО, 2 мая. Международный противоминный центр ВС РФ подготовил и экипировал около 250 сирийских саперов. Об этом сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
«К этому моменту развернут филиал Международного противоминного центра в городе Хомсе, и там мы тоже готовим саперов для Сирийской Арабской Республики. Буквально на днях состоялся очередной выпуск. Около 250 саперов мы подготовили для них, в том числе обеспечили нашими современными средствами поиска и защиты», – сказал генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
По его словам, после того как российские саперы показали высокий результат в Сирии, многие государства изъявили желание получить квалифицированную помощь отряда разминирования Международного противоминного центра ВС РФ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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02.05.2017
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