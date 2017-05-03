Дивизион ЗРС С-300 под Красноярском заступит на боевое дежурство с 1 июля



Зенитная ракетная система С-300

Источник: Олег Харсеев / «Коммерсантъ» Зенитная ракетная система С-300Источник: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

ЦАМТО, 2 мая. Соединение ЗРС С-300 в Дивногорске Красноярского края заступит на боевое дежурство с 1 июля этого года. Об этом доложил министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу командующий 14-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Александр Татаренко.

«Строительство основных сооружений соединения противовоздушной обороны в Дивногорске завершено. С 1 июня дивизион С-300 заступит на опытно-боевое дежурство, а с 1 июля встанет на боевое дежурство», – сказал генерал-лейтенант Александр Татаренко.

Он сообщил, что на данный момент завершено возведение казармы со спортзалом и комнатой отдыха с библиотекой, столовой, комплексного здания командного пункта и других объектов, оборудованы позиции боевого дежурства комплексов, а в мае будет завершено возведение тентомобильных укрытий для техники. Все здания рассчитаны на низкие зимние сибирские температуры.

Соединение прикроет стратегически важные государственные объекты в регионах Западной Сибири, в том числе административно-промышленный центр региона, мосты через Енисей, аэропорт и Красноярскую ГЭС. Соединение полностью укомплектовано техникой и личным составом и прошло боевое слаживание на боевых стрельбах на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Зенитная ракетная бригада Центрального военного округа сформирована 1 декабря 2016 года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.