Новые направления взаимодействия РВСН и предприятий ОПК стали одной из ключевых тем майского номера «Военной мысли»



Сергей Каракаев

Источник: ИТАР-ТАСС Сергей КаракаевИсточник: ИТАР-ТАСС

ЦАМТО, 2 мая. В очередном номере научного журнала «Военная мысль» опубликована статья командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковника Сергея Каракаева, посвященная новым направлениям взаимодействия данного рода войск с предприятиями ОПК.

Материал посвящен совместной деятельности РВСН и ОПК, направленной на развитие и совершенствование ракетного вооружения и поддержание боевого потенциала наземных стратегических ядерных сил Российской Федерации на требуемом уровне, при котором обеспечивается гарантированное сдерживание вероятного противника.

Эта цель, по мнению автора, достигается именно путем взаимодействия с предприятиями ракетно-космической промышленности и ядерного оружейного комплекса на всех стадиях жизненного цикла изготавливаемого вооружения и техники РВСН. Это проведение комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по обоснованию облика и разработке перспективных образцов вооружения, организации опытного и серийного производства, реконструкции или капитальном строительстве объектов инфраструктуры позиционных районов ракетных соединений, а также поставке, вводе техники и вооружения в эксплуатацию, ее сервисном обслуживании, ремонте и утилизации.

В статье проведен анализ результатов по комплексной реализации мероприятий, направленных на поддержание состава ударной группировки РВСН с учетом требований Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, международных нормативно-правовых актов и на фоне возрастания угроз безопасности страны, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.