Многоцелевая АПЛ «Вепрь» проекта 971 до конца 2017 года будет возвращена в состав Подводных сил ВМФ России
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Атомная многоцелевая подлодка проекта 971 «Щука-Б»
Источник: politros.com
ЦАМТО, 2 мая. В рамках программы по поддержанию на должном уровне технического потенциала атомных подводных лодок существующих проектов судоремонтное предприятие «Нерпа» относящееся к ЦС «Звездочка» до конца 2017 года передаст в состав Подводных сил ВМФ многоцелевую АПЛ «Вепрь» (проекта 971).
Согласно техническим требованиям Главного командования ВМФ России, на подводной лодке выполнен широкий комплекс работ по восстановлению технической готовности и обновлению бортовых систем и механизмов. После испытаний АПЛ «Вепрь» продолжит выполнение задач по предназначению в составе группировки атомных многоцелевых подводных лодок Подводных сил Северного флота.
Ремонт и модернизация атомных подводных лодок существующих проектов, наряду с приемом в состав подводных лодок 4-го поколения, находится в зоне постоянного внимания Главного командования ВМФ и позволяет поддерживать подводную составляющую Военно-морского флота на уровне, позволяющем выполнять весь комплекс задач в Мировом океане.
Справочно:
Атомная подводная лодка «Вепрь» спроектирована проектно-конструкторским бюро (СПМБМ) «Малахит» и построена на северодвинском предприятии «Севмаш» по усовершенствованному проекту 971, что позволило иметь дополнительный модернизационный запас при последующих работах по обновлению систем жизнедеятельности подводной лодки и бортовых комплексов радиоэлектронного оборудования.
Большая атомная подводная лодка проекта 971 предназначена для борьбы с подводными лодками, корабельными группировками и нанесения ударов по наземным объектам противника. Она вооружена торпедно-ракетным комплексом, который состоит из восьми торпедных аппаратов и приспособлен для стрельбы как торпедами, так и крылатыми ракетами (обеспечивает одиночную и залповую стрельбу). Подводная лодка имеет традиционный двухкорпусный архитектурно-конструктивный тип конструкции, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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02.05.2017
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