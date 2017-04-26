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Китай и ESA ведут переговоры о строительстве первой обитаемой станции на Луне

03.05.2017 RT 150 0
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Аполлон 8
Фотография, сделанная астронавтом Уильямом Андерсом во время миссии Аполлон 8 в 1968.
Источник: via: reddit.com

Китай и Европейское космическое агентство (ESA) ведут переговоры о возможном сотрудничестве в строительстве базы на Луне, на которой смогут жить люди.


Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на заявление генерального секретаря Китайского национального космического управления Тяна Юлуна.


ESA надеется, что база на Луне в будущем станет площадкой для запуска миссий на Марс.


Ранее сообщалось, что в 2017 году Китай намерен запустить к Луне возвращаемый космический аппарат.
26.04.2017
Права на данный материал
принадлежат RT
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Страны
Китай
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Луна

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