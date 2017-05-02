В мероприятиях 9 мая в России примут участие более 140 тысяч военных
|
|
Новые 152-мм самоходные гаубицы 2С35 "Коалиция-СВ" на репетиции Парада Победы 2016 года в Москве. 07.05.2016
Источник: Виталий Кузьмин / www.vitalykuzmin.net
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В ознаменовании 72-й годовщины Победы личный состав Вооруженных сил примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в более чем 400 городах страны, в 28 из них состоятся военные парады, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Будет задействовано более 140 тысяч военнослужащих, свыше 2 тысяч единиц вооружения и военной техники, 149 воздушных судов, а также корабли и подводные лодки Военно-морского флота", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом военного ведомства.
Он уточнил, что по Красной Площади в этом году в составе механизированных колонн пройдет новейшая техника войск ПВО - зенитные ракетные комплексы "Тор-М2ДТ" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СА". "Данные комплексы предназначены для использования на Крайнем Севере и способны выполнять поставленные задачи в сложных климатических условиях", - подчеркнул министр обороны.
По словам Шойгу, в главном параде Победы также впервые примут участие представители Всероссийского детского-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия".
Глава военного ведомства обратил внимание всех должностных лиц на необходимость соблюдения мер безопасности и правил эксплуатации, чтобы не допустить травматизма людей и поломки техники.
Шойгу сообщил, что в Минобороны поступило большое количество обращений от глав субъектов РФ с просьбой оказать содействие в праздновании 9 Мая. "Мы пошли на встречу практически всем", - подчеркнул он.
Министр обороны предложил главнокомандующему Сухопутными войсками генерал-полковнику Олегу Салюкову доложить о подготовке к проведению военных парадов.
|
02.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
03.05.2017 Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел очередное селекторное совещание
03.05.2017 Более 140 тысяч военных примут участие в Парадах Победы в 28 городах РФ
18.01.2017 Что прикроют северные бастионы России
26.12.2016 Основы несокрушимости
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году
19.09.2016 Украинская армия сгинет при попытке атаковать Россию
07.09.2016 В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016 "Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности