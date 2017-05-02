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В мероприятиях 9 мая в России примут участие более 140 тысяч военных

03.05.2017 РИА Новости 117 0
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2С35 "Коалиция-СВ"
Новые 152-мм самоходные гаубицы 2С35 "Коалиция-СВ" на репетиции Парада Победы 2016 года в Москве. 07.05.2016
Источник: Виталий Кузьмин / www.vitalykuzmin.net

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В ознаменовании 72-й годовщины Победы личный состав Вооруженных сил примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в более чем 400 городах страны, в 28 из них состоятся военные парады, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Будет задействовано более 140 тысяч военнослужащих, свыше 2 тысяч единиц вооружения и военной техники, 149 воздушных судов, а также корабли и подводные лодки Военно-морского флота", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом военного ведомства.

Он уточнил, что по Красной Площади в этом году в составе механизированных колонн пройдет новейшая техника войск ПВО - зенитные ракетные комплексы "Тор-М2ДТ" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СА". "Данные комплексы предназначены для использования на Крайнем Севере и способны выполнять поставленные задачи в сложных климатических условиях", - подчеркнул министр обороны.

По словам Шойгу, в главном параде Победы также впервые примут участие представители Всероссийского детского-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия".

Глава военного ведомства обратил внимание всех должностных лиц на необходимость соблюдения мер безопасности и правил эксплуатации, чтобы не допустить травматизма людей и поломки техники.

Шойгу сообщил, что в Минобороны поступило большое количество обращений от глав субъектов РФ с просьбой оказать содействие в праздновании 9 Мая. "Мы пошли на встречу практически всем", - подчеркнул он.

Министр обороны предложил главнокомандующему Сухопутными войсками генерал-полковнику Олегу Салюкову доложить о подготовке к проведению военных парадов.
02.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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