СМИ: Китай разработает два типа новых грузовых космических кораблей
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Старт беспилотного грузового космического корабля Тяньчжоу-1 серии Tianzhou (Тяньчжоу)
Источник: https://politeka.net/
Китай планирует разработать два типа грузовых космических кораблей, которые будут иметь различные функции по обслуживанию будущей национальной орбитальной станции. Об этом сообщает China Daily.
«Мы разработаем два варианта грузового космического корабля «Тяньчжоу-1». Первый тип будет иметь герметично заваренную часть, как у «Тяньчжоу-1», и частичный допуск к открытому космическому пространству, чтобы обеспечить больше места для грузов», — рассказал заместитель директора Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) Ян Баохуа.
Он отметил, что данный тип грузовика будет использоваться для доставки на орбиту небольших деталей для станции.
«Второй вариант будет транспортировать груз, который не требует защиты от космических условий. Он будет перевозить большие детали и любые космические аппараты, запущенные со станции», — добавил Баохуа.
По его словам, ни один из этих типов кораблей не предназначен для повторного запуска с Земли.
Ранее сообщалось, что Китай и ESA ведут переговоры о строительстве первой обитаемой станции на Луне.
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30.04.2017
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