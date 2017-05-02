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Шойгу рассказал о контрактной службе для выпускников колледжей

03.05.2017 РИА Новости 133 0
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Оператор БЛА
Военнослужащий ВС РФ, оператор БЛА
Источник: ИТАР-ТАСС / Юрий Смитюк

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Закон, дающий возможность россиянам со средним профессиональным образованием идти в армию по контракту вместо службы по призыву, повысит качество комплектования войск, заявил во вторник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Соответствующий федеральный закон был принят 21 апреля. Ранее такое право было предоставлено только людям с высшим образованием.

"Закон направлен на дальнейшее повышение качества комплектования войск военнослужащими по контракту, обеспечение конкурсного отбора на самые востребованные военно-учётные специальности. Мы заинтересованы, чтобы в войска приходили люди, мотивированные к службе и имеющие нужную для Вооружённых сил гражданскую специальность",- заявил Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, на сегодняшний день уже 67% из тех, кто поступает на военную службу по контракту, имеют высшее или среднее профессиональное образование.
02.05.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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