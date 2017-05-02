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Более 140 тысяч военных примут участие в Парадах Победы в 28 городах РФ

03.05.2017 ИТАР-ТАСС 97 0
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ТОРы на подготовке к Параду Победы
ТОРы на подготовке к Параду Победы
Источник: http://sadko.biz/

Министр обороны РФ Сергей Шойгу также отметил, что по Красной площади пройдет новейшая техника войск ПВО - зенитные ракетные комплексы "Тор-М2ДТ" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СА"

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Более 140 тысяч военных будут задействованы в Парадах Победы, которые пройдут в 28 городах России. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Будет задействовано более 140 тысяч военнослужащих, свыше двух тысяч единиц вооружения и военной техники, 149 воздушных судов, а также корабли и подводные лодки ВМФ России", - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ.

Он рассказал, что по Красной площади в этом году пройдет новейшая техника войск ПВО - зенитные ракетные комплексы "Тор-М2ДТ" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СА". "Данные комплексы предназначены для использования на Крайнем Севере и способны выполнять поставленные задачи в сложных климатических условиях", - заявил он, отметив, что в главном Параде Победы также впервые примут участие представители движения "Юнармия".

Шойгу указал на необходимость соблюдения мер безопасности и правил эксплуатации техники, чтобы избежать ее поломок и травм людей. Министр сообщил также, что Минобороны поможет всем субъектам РФ, главы которых обратились в военное ведомство за помощью в организации празднования 9 Мая.

Ранее сообщалось, что в воздушной части Парада Победы в Москве впервые задействуют многоцелевые истребители Су-30СМ, на которых над городом пролетят пилоты авиагруппы "Русские витязи". Впервые в этом году в Параде Победы примут участие военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота. Со 106 до 210 человек увеличена численность женского парадного расчета. Также новинкой этого года станет участие военной полиции, которая колонной проедет на многоцелевых бронеавтомобилях повышенной проходимости "Тигр", "Тайфун- К", "Тайфун-У".

"Юнармия" была создана по инициативе министра обороны РФ, идею поддержал президент России Владимир Путин. Первый слет движения состоялся в подмосковном парке "Патриот" 28 мая 2016 года.
02.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Су-30
Тайфун
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
СФ

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