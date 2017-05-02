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Шойгу: диалог на Московской конференции по безопасности сблизил подходы к общим вызовам

03.05.2017 ИТАР-ТАСС 93 0
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Участники VI Московской конференции по международной безопасности
Источник: Илья Питалев / РИА Новости

Конференция прошла 26-27 апреля. На ней присутствовало более 800 гостей из 86 стран мира

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Диалог между военными специалистами стран-участниц VI Московской конференции по международной безопасности позволил сблизить подходы к общим вызовам и угрозам, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Главным пунктом повестки (конференции) стала тема борьбы с международным терроризмом. Министерство обороны ознакомило участников форума с результатами действий российской группировки войск в Сирии, поделилось экспертными оценками дальнейшего развития военно-политической обстановки в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии", - сказал Шойгу.

Он отметил, что ключевым во всех выступлениях был тезис о необходимости коллективных шагов в борьбе с терроризмом, развития взаимовыгодного военного сотрудничества и укрепления мер доверия. "Конструктивный и открытый диалог между военными специалистами разных стран позволил сблизить подходы к решению основных проблем глобальной и региональной безопасности", - подчеркнул министр обороны.

VI Московская конференция по международной безопасности прошла 26-27 апреля. В ее работе приняли участие 22 министра обороны, 14 начальников генеральных штабов и заместителей глав военных ведомств, 35 делегаций различного уровня, а также российские и зарубежные эксперты. Также в ходе пленарных заседаний свою оценку ситуации по вопросам глобальной безопасности озвучили руководители международных организаций. На полях конференции состоялось свыше 40 двусторонних переговоров между представителями различных стран и международных организаций.

Всего на конференции присутствовало более 800 гостей из 86 стран мира, наиболее представительные делегации были представлены странами Азии, Ближнего и Среднего Востока, Европы и Латинской Америки. Работу конференции освещало более 400 журналистов из 32 стран, представляющих 139 мировых СМИ.
02.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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