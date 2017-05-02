Шойгу: новый закон о службе по контракту повысит качество комплектования войск
|
|
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Министр обороны РФ напомнил, что 21 апреля был принят закон, который позволяет гражданам со средним профессиональным образованием проходить военную службу по контракту вместо службы по призыву
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Закон о возможности гражданам со средним профессиональным образованием проходить контрактную службу вместо службы по призыву повысит качество комплектования войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Он напомнил, что 21 апреля был принят закон, который позволяет гражданам со средним профессиональным образованием проходить военную службу по контракту вместо службы по призыву. Ранее такое право было предоставлено только лицам с высшим образованием.
"Закон направлен на дальнейшее повышение качества комплектования войск военнослужащими по контракту, обеспечение конкурсного отбора на самые востребованные военно-учетные специальности. Мы заинтересованы, чтобы в войска приходили люди, мотивированные к службе и имеющие нужную для Вооруженных сил гражданскую специальность", - заявил Шойгу.
Министр отметил, что уже 67% из тех, кто поступает на военную службу по контракту, имеют высшее или среднее профессиональное образование.
"Прошу главнокомандующих видами Вооруженных сил, командующих войсками военных округов и родами войск в кратчайшие сроки организовать работу по реализации указанного федерального закона", - добавил Шойгу.
|
02.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
03.05.2017 Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел очередное селекторное совещание
03.05.2017 Дивизион ЗРС С-300 под Красноярском заступит на боевое дежурство с 1 июля
03.05.2017 В мероприятиях 9 мая в России примут участие более 140 тысяч военных
03.05.2017 Шойгу рассказал о контрактной службе для выпускников колледжей
03.05.2017 Шойгу: летающий радар А-100 сможет обнаруживать новые классы целей
03.05.2017 Более 140 тысяч военных примут участие в Парадах Победы в 28 городах РФ
03.05.2017 Шойгу: диалог на Московской конференции по безопасности сблизил подходы к общим вызовам
03.05.2017 На четырех объектах "Красмаша" модернизированы технологические линии