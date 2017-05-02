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"Алмаз-Антей" привезет на выставку в Турцию модели С-400 и "Бук-М2"

03.05.2017 ИТАР-ТАСС 138 0
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Бук-М2Э
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М2Э" в открытой экспозиции на форуме "АРМИЯ-2016"
Источник: Алексей Филиппов / РИА Новости

Концерн также покажет ЗРК "Тор-М2Э", "Тор-М2К", а также "Тор-М2КМ" с боевыми и техническими средствами в модульном исполнениии, зенитный пушечно-ракетный комплекс "ТунгускаМ1"

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" привезет на выставку вооружений "АЙДЕФ-2017", которая пройдет в Стамбуле 9-12 мая, модели зенитной ракетной системы С-400, комплекса "Бук-М2" и других комплексов ПВО. Об этом  сообщили в пресс-службе концерна.

"В рамках выставки концерн планирует представить широкий спектр продукции военного назначения и услуг по ее обслуживанию, модернизации и утилизации. На стенде концерна в виде моделей будут продемонстрированы новейшие средства ПВО, разрешенные для поставки инозаказчикам", - говорится в сообщении.

В частности, будут показаны зенитная ракетная система С-400 "Триумф", зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "БукМ2Э", ЗРК "Тор-М2Э", "Тор-М2К", а также "Тор-М2КМ" с боевыми и техническими средствами в модульном исполнениии, зенитный пушечно-ракетный комплекс "ТунгускаМ1", а также зенитная самоходная установка "Шилка-М4".

Кроме того, в формате плакатов и видеопрезентаций концерн продемонстрирует автоматизированную систему управления "Байкал-1МЭ", комплекс средств автоматизации "Фундамент-Э", аппаратуру обеспечения электромагнитной совместимости корабельных радиотехнических средств "Подзаголовок-24Э", средства ПВО морского базирования с управляемыми ракетами - ЗРК "Риф-М", "Штиль-1", "Клинок", "Москит-Е".

Как сообщил заместитель генерального директора концерна по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн, "Алмаз-Антей" впервые принимает участие в этой выставке. По его словам, делегация компании планирует принять активное участие в деловой программе мероприятия.

Ранее сообщалось об интересе турецкой стороны к российским системам ПВО С-400. По слова представителей Минобороны и МИД Турции, переговоры с Россией по поставке этих систем находятся на финальной стадии.
02.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Турция
Продукция
Tор-М2
Бук-М2
Кинжал
Москит
Риф-М
С-400 Триумф
Тунгуска
Штиль-1
Компании
Алмаз-Антей
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