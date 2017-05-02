Большой десантный корабль "Петр Моргунов" спустят на воду летом



Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 на АО "ПСЗ "Янтарь" за день до перехода в Балтийск. Калининград, 16.06.2016

Источник: Drakon 64 / forums.airbase.ru Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 на АО "ПСЗ "Янтарь" за день до перехода в Балтийск. Калининград, 16.06.2016Источник: Drakon 64 / forums.airbase.ru

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 "Петр Моргунов" планируется спустить на воду летом. После этого на нем будут идти достроечные работы, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

БДК "Петр Моргунов" строится на стапелях предприятия "Янтарь". Сейчас сформирован корпус судна, идет погрузка бортовых систем и оборудования. Ранее официальный представитель завода Сергей Михайлов сообщал РИА Новости, что корабль спустят на воду весной.

Как рассказал начальник Управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников, БДК сможет принять на борт более десяти танков или более 30 бронетранспортеров и боевых машин пехоты. На судне сможет разместиться батальон морской пехоты.

БДК проекта 11711 обладают водоизмещением в пять тысяч тонн, автономностью плавания до 30 суток и способны развивать скорость до 18 узлов. Длина корабля - 120 метра, ширина - 16,5 метра, численность экипажа - 100 человек. На вооружении стоят две шестиствольных 30-миллиметровых артиллерийских установки АК-630М, а также два транспортно-боевых вертолета Ка-29. Большой десантный корабль предназначен для высадки десанта, перевозки боевой техники и оборудования.