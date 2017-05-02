Virgin Galactic провела ключевое испытание туристического космического корабля



Источник: © AP Photo/Mark J. Terrill Источник: © AP Photo/Mark J. Terrill

Впервые в полете была опробована система поворота вверх хвостового оперения аппарата Unity

ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американская компания Virgin Galactic провела в понедельник ключевое испытание своего суборбитального туристического космического корабля SpaceShipTwo модели Unity. Об этом фирма Virgin Galactic сообщила в тот же день на своем официальном сайте.

По ее свидетельству, речь идет об "успешном испытательном полете", состоявшемся в небе над Мохаве (штат Калифорния). В ходе данного испытания "впервые в полете" была опробована система поворота вверх хвостового оперения аппарата Unity. В таком виде корабль, по замыслу его создателей, должен будет заходить на посадку, осуществляя аэродинамическое торможение.

В ходе нынешнего полета двигатели Unity, который отстыковался на высоте от носителя WhiteKnightTwo, не включались. Тем не менее на борту корабля Unity находилось двое пилотов. А на борту носителя WhiteKnightTwo находилось двое пилотов и бортинженер.

Новый полет Unity стал восьмым по счету. Детальных данных о нем Virgin Galactic не приводит, утверждая лишь, что "первоначальные доклады от пилотов и от центра управления полетом являются весьма воодушевляющими". Первый пробный полет Unity состоялся 8 сентября минувшего года. Как сообщила тогда пресс-служба Virgin Galactic, в его ходе корабль Unity был пристыкован к носителю WhiteKnightTwo все время - от взлета и до посадки.

Уроки катастрофы двухлетней давности

Модель Unity была представлена в феврале 2016 года. Ее создали взамен образца, разбившегося осенью 2014 года. Космолет продемонстрировал специалистам, журналистам и потенциальным клиентам Virgin Galactic в одном из ангаров испытательного центра недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния) владелец компании - британский миллиардер Ричард Брэнсон.

По внешнему виду корабль практически не отличается от предыдущей модели под названием Enterprise, которая разбилась в пустыне Мохаве на юге Калифорнии в октябре 2014 года при выполнении испытательного полета. Согласно выводам специалистов, которые изучали обстоятельства ЧП, одной из причин крушения стала ошибка пилота. В результате катастрофы один из пилотов погиб, другой - получил ранения.

Представители Virgin Galactic заверяют, что после катастрофы сделали необходимые выводы, что новая модель стала значительно безопаснее предшественницы. Многие функции управления космолетом теперь автоматизированы, а при выполнении целого ряда задач пилота будет страховать компьютер. Со своей стороны эксперты космической отрасли в США констатировали, что после катастрофы репутация компании была сильно подмочена. Как они отмечали, единственной возможностью реабилитировать проект станут успешные испытания новой модели.

Клиентура из Голливуда

SpaceShipTwo разработан исключительно для туристических целей. Предполагается, что стоимость двухчасового полета, во время которого пассажиры смогут испытать невесомость и увидеть Землю с высоты 100 км, составит около 250 тыс. долларов. Космолет, как ожидается, сможет брать на борт двух пилотов и шесть туристов. Желание побывать таким образом в космосе изъявили уже порядка 700 человек, среди которых знаменитые голливудские актеры Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс и Анджелина Джоли.

По словам Брэнсона, в число первых пассажиров космического корабля должны войти он сам и его дети.

Ранее руководство Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прогнозировало, что Virgin Galactic, возможно, уже в текущем году доставит в космос туристов из числа своих клиентов.