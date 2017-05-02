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"Рособоронэкспорт" готов предложить Мексике боевые вертолеты Ми-35 и Ми-28НЭ

03.05.2017 ИТАР-ТАСС 117 0
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Вертолет Ми-28НМ
Вертолет Ми-28НМ
Источник: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Начальник управления департамента маркетинговой деятельности компании Александр Денисов также отметил, что наибольшей популярностью пользуются вертолеты типа Ми-17

МЕХИКО, 2 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. "Рособоронэкспорт" предлагает силовым структурам Мексики большой ассортимент вертолетной техники российского производства. Об этом сообщил ТАСС начальник управления департамента маркетинговой деятельности компании Александр Денисов. Он возглавил делегацию "Рособоронэкспорта", участвовавшую в работе международной авиакосмической выставки FAMEX-2017  на авиабазе в штате Мехико.

"Наибольшей популярностью пользуются вертолеты типа Ми-17 различных модификаций, - сказал Денисов. - В случае конкретной заинтересованности "Рособоронэкспорт" готов представить предложения и по боевым вертолетам, в том числе Ми-35 и Ми-28НЭ". Он добавил, что значительный интерес вызвали представленные на российской экспозиции вертолеты Ка-226 и "Ансат".

По словам Денисова, российская компания "полностью отдает себе отчет" в том, какую роль на местном рынке вооружений играют США.

"Но тут важно то, что "Рособоронэкспорт" предлагает образцы, аналогов которым в мире зачастую не существует, - отметил он. - Поэтому мы уверены, что нам удастся не только закрепить достигнутые здесь результаты, но и расширить военно-техническое сотрудничество с мексиканскими партнерами".

На авиакосмической выставке, завершившейся 29 апреля, были представлены порядка 500 компаний из десятков стран мира.

О перспективах на мексиканском рынке

Денисов также сообщил, что российская продукция военного назначения имеет достаточно высокие перспективы продвижения на мексиканском рынке.

"Рассчитываем на сотрудничество по авиационной и сухопутной тематикам, а также по вопросам поставки российского специального имущества для правоохранительных структур Мексики, - отметил Денисов. - Мы связываем эти перспективы не просто с поставкой готовых образцов, но и с налаживанием широкомасштабного технологического сотрудничества".

По словам Денисова, российской делегации удалось "очень хорошо поговорить" с представителями мексиканской стороны о текущих и перспективных проектах. "Мы удовлетворены результатами этих встреч", - добавил он.

Переговоры с другими странами 

Участие в FAMEX-2017 позволило "Рособоронэкспорту" провести переговоры с представителями силовых структур ряда стран Латинской Америки. 

"В эти дни состоялись очень интересные контакты с руководством силовых структур Мексики и других стран Латинской Америки, в том числе Гватемалы, Колумбии, Перу, Чили, - сказал Денисов. - Сразу ждать от выставки результатов в виде подписанных контрактов не стоит, хотя она нам понравилась, и мы рассчитываем в будущем участвовать в ней".

Денисов добавил, что к образцам продвигаемой в настоящее время российской продукции на этом рынке относятся "в основном техника для ВВС, сухопутных сил и сил охраны правопорядка".

"В частности, речь идет об автомобильной технике, это грузовики "Урал", "КамАЗ", в том числе представленный на выставке образец под названием "Горец-М", вертолеты типа Ми-17 и учебно-боевой самолет Як-130", - указал Денисов, добавив, что в целом перечень предлагаемых наименований "существенно шире". 

 

 

 
02.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Колумбия
Мексика
Перу
Россия
США
Чили
Продукция
Ансат
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Денисов Александр

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