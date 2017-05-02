Китайский легкий боевой самолет L-15B
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Первый образец китайского легкого боевого (учебно-боевого) самолета L-15B во время церемонии выкатки на предприятии китайской авиапромышленной группы Hongdu Aircraft Industry Group (HAIG). Наньчан, 28.04.2017
Источник: Кадр из репортажа китайского телеканала CCTV 1
28 апреля 2017 года на предприятии китайской авиапромышленной группы Hongdu Aircraft Industry Group (HAIG, входит в состав китайской государственной авиастроительной корпорации AVIC) в Наньчане состоялась беспрецедентная по рекламному антуражу церемония выкатки первого образца легкого боевого (учебно-боевого) самолета L-15B, представляющего собой модифицированный боевой вариант производимого HAIG учебно-боевого самолета L-15 (JL-10).
Двухместный самолет L-15B предназначен для использования в качестве легкого истребителя-штурмовика и переходного учебно-боевого самолета. В отличие от "базового" L-15, новый самолет L-15B оснащается разработанными запорожским КБ "Ивченко-Прогресс" и осваиваемым АО "Мотор-Сич" двигателями АИ-222-25Ф с форсажной камерой - форсажным вариантом двигателя АИ-222-25. Также самолет L-15B должен быть оснащен бортовой РЛС (якобы с пассивной ФАР), комплексом самообороны, комплексом управления вооружением, в том числе управляемым, и иметь 11 узлов внешней подвески.
Самолет L-15 разрабатывался HAIG в 1990-е и 2000-е годы при участии КБ Яковлева и является фактически китайской модификацией российского самолета Як-130. Самолет L-15 поставляется ВВС НОАК (как JL-10), а также уже поставлен ВВС Замбии (шесть единиц).
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02.05.2017
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