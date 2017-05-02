Оба австралийских универсальных десантных корабля выведены из строя из-за проблем с "азиподами"



Универсальные десантные корабли L 01 Adelaide и L 02 Canberra ВМС АВстралии в Сиднее, 30.10.2015

Источник: Kelvin Hockey / МО Австралии Универсальные десантные корабли L 01 Adelaide и L 02 Canberra ВМС АВстралии в Сиднее, 30.10.2015Источник: Kelvin Hockey / МО Австралии

Как сообщили австралийские СМИ, оба новейших и крупнейших боевых корабля Королевских ВМС Австралии - универсальные десантные корабли (УДК) L 01 Adelaide и L 02 Canberra - вот уже более месяца, с марта 2017 года не выходят в море из-за выявившейся невысокой надежности их движителей-винторулевых колонок (ВРК, "азиподов") производства германского концерна Siemens. Оба корабля отстаиваются в Сиднее, и неясно, когда проблема с их движителями будет разрешена. По некоторым сообщениям, устранение дефектов может занять не менее шести месяцев.

Каждый корабль типа Canberra оснащен двумя ВРК Siemens-Schottel SSP-10 мощностью по 11 МВт, изготовленными предприятием Siemens Schuckert Werke (SSW) Fähr- und Spezialschiffbau GmbH в Бремерхафене. Технические проблемы с этими ВРК были обнаружены в марте в ходе испытаний базирования вертолетной авиации на УДК Canberra у побережья штата Квинсленд. 29 марта в австралийские СМИ попала информация, что Canberra по этой причине выведен из эксплуатации и не выходит в море. Затем обследование выявило аналогичные проблемы и на втором корабле Adelaide.

Как обычно, промышленность и флот валят причину проблем друг на друга. Первые сообщения австралийских СМИ указывали на недостаточно квалифицированное обслуживание "азиподов" УДК личным составом, и в частности, на использование флотом несоответствующих спецификациям масел. 25 апреля заместитель командующего ВМС Австралии контр-адмирал Майкл Нунан в резкой форме опроверг эти сообщения, утверждая, что обслуживание велось правильно, а причины неисправности ВРК кораблей еще должны быть определены, и что ВМС продолжают "работать с производителями оборудования в лице Navantia, Siemens и ВАЕ для определения причины проблем и для выработки налучшей стратегии ремонта".

Контракт на строительство для ВМС Австралии двух УДК по типу испанского корабля Juan Carlos I был заключен с испанским судостроительным объединением Navantia в ноябре 2007 года. Navantia на своей верфи в Эль-Ферроле построила корпуса обеих кораблей (с изготовлением части корпусных блоков также на своем предприятии в Фене), которые после спуска на специальном транспортном судне Blue Marlin были перевезены в Австралию, где окончательно достроены на предприятии BAE Systems Australia (бывшая Tenix) в Вильямстауне.

Головной УДК L 02 Canberra был введен в состав австралийского флота 28 ноября 2014 года,а второй корабль L 01 Adelaide был введен в строй 3 декабря 2015 года. Тем не менее оба корабля до сих пор находились на этапе отработки организации службы и проведения различных испытаний, и достижение ими боеготовности было запланировано на 2018 год.