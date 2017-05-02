Подрыв боеголовок и сбой сознания



Трёхступенчатая баллистическая ракета UGM-96A Trident I С-4

Источник: http://makeyev.msk.ru/ Трёхступенчатая баллистическая ракета UGM-96A Trident I С-4Источник: http://makeyev.msk.ru/

США не получат никакого потенциала для "разоружающего удара" против РФ

В 12-м номере «НВО» (14.04.17) была опубликована статья Сергея Брезкуна «Ядерное оружие: есть ли о чем договариваться с Америкой». В ней, в частности, указывается: «На протяжении уже трети века (!) сокращения ракетно-ядерных вооружений РФ подавались и подаются российскими лоббистами интересов США как глубоко миротворческие акты, якобы обеспечивающие «снижение риска ядерной войны»… И вдруг оказывается, что именно после глубоких сокращений ЯВ ядерная война становится более возможной! Причем – в формате первого обезоруживающего удара США по стратегическим средствам РФ. Но, простите, трезвомыслящие эксперты толковали об этом изначально, а эксперты типа генерала Дворкина и Алексея Арбатова – расставим уж точки над «i» – в ответ уверяли в необходимости «стратегического партнерства с США».

В обоснование своего тезиса об угрозе первого обезоруживающего удара США по российским стратегическим ядерным силам автор ссылается на недавно нашумевшую статью американских специалистов Ханса Кристенсена, Теодора Постола и Мэттью Маккинзи в журнале «Бюллетень ученых-атомщиков». К слову сказать, нельзя не умилиться безоговорочным доверием автора (известного почитанием Сталина, Берии и благожелательными отзывами о книге «Майн Кампф») к трудам самых леволиберальных и радикальных американских пацифистов и сторонников ядерного разоружения, которые были бы его заклятыми врагами, будь они российскими гражданами.

Говоря по существу дела, отметим, что, по оценкам авторитетных российских специалистов, посвятивших всю жизнь стратегическим вооружениям и ядерной стратегии, никакого открытия в работе американцев нет. Они обнародовали материал об известном более 20 лет тому назад способе так называемого «адаптивного подрыва боезарядов», который стал использоваться на боеголовках типа W76, установленных на морских баллистических ракетах (БРПЛ) «Трайдент-II». Ракеты с этими боеголовками находятся на вооружении уже более 30 лет, поэтому нет ничего неожиданного в том, что их модифицируют с целью повышения безопасности и надежности.

Что касается попутной корректировки способа подрыва, то он заключается в том, что по результатам прогнозируемого промаха в конце активного участка траектории устанавливается момент подрыва боезаряда таким образом, чтобы он оказался несколько ближе к цели. При недолете подрыв осуществляется контактным взрывателем при ударе о поверхность земли, при перелете осуществляется воздушный подрыв на наиболее близком прогнозируемом расстоянии от цели. Этот способ давно реализован практически на всех боезарядах наземных баллистических ракет (МБР) и на БРПЛ, проходящих модернизацию в США. Можно быть уверенными, что так же совершенствуются стратегические ракетные системы России.

Мощность боеголовки W76 составляет около 100 кт, и они относятся к классу легких. Такие боеголовки никогда не планировались для поражения высокозащищенных объектов типа шахтных пусковых установок (ШПУ), и нет смысла планировать их для таких целей даже при относительно незначительном повышении точности попадания (примерно на 10%) за счет совершенствования способа подрыва. Для поражения высокозащищенных объектов значительно эффективнее применять боеголовки W88 мощностью выше 400 кт, которыми также оснащены БРПЛ «Трайдент-II». С этой же целью целесообразнее использовать боеголовки МБР «Минитмен-III».

Так что никакого потенциала «разоружающего удара» против России США не получат, равно как и «высвобождения» самых мощных боеголовок для поражения других целей вероятного противника. Можно предположить, что подобное повышение точности попадания относительно маломощных боеголовок может в какой-то степени повысить эффективность поражения других военных целей и военно-промышленных объектов.

Поэтому поднятая паника о готовящемся «разоружающем ударе» США – это новая выдумка отечественных «экспертов», а повышение возможности реального ведения ядерной войны после глубоких сокращений ядерных вооружений присутствует лишь в их воспаленном сознании. В кратком комментарии нет возможности затронуть все сомнительные тезисы упомянутого материала, но в ближайшее время в «НВО» будет представлена статья с более детальным рассмотрением затронутых сюжетов.

Алексей Георгиевич Арбатов – руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике