Сокращение гособоронзаказа компенсировали внешним рынком



Владимир Гутенев

Источник: rostec.ru Владимир ГутеневИсточник: rostec.ru

ОАК получила право на поставки запчастей и ремонт ранее проданных за рубеж самолетов

Госпрограмма развития авиационной промышленности, рассчитанная на 2013–2025 годы, предусматривает выделение 672,7 млрд руб., сообщил в минувшую пятницу на заседании экспертного совета по авиапромышленности при комитете Госдумы по экономической политике председатель совета Владимир Гутенев. «Из 672,7 млрд руб. 231,4 млрд уже израсходовано. Законом о бюджете на 2017 год выделено 58,9 млрд руб. В 2018 и 2019 годах планируется выделить 58,4 млрд и 40,5 млрд соответственно», – рассказал Гутенев. Он отметил, что финансирование госпрограммы за счет средств бюджета в период 2020–2025 годов сохранено на уровне 2019 года и составит 40,5 млрд руб.

Снижение объемов гособоронзаказа в авиастроении вызвало серьезное беспокойство в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). «К сожалению, в последнее время мы имеем тенденцию к снижению государственного оборонного заказа, что, конечно, нас очень сильно беспокоит», – заявил первый вице-президент ОАК Александр Туляков. Вероятно, с целью компенсации потерь ОАК получила свидетельство Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству на право с 2017 года осуществлять поставки запасных частей и заниматься ремонтом и сервисным обслуживанием ранее проданных за рубеж самолетов.

Владимир Гундаров