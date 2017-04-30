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Западный военный округ получил на вооружение более 140 новейших БТР-82А

02.05.2017 РИА Новости 125 0
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БТР-82А
БТР-82А на Форуме Армия-2016
Источник: http://saidpvo.livejournal.com/

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Более 140 единиц новейших бронетранспортеров БТР-82А поступили в воинские части Западного военного округа (ЗВО), сообщает пресс-служба военного округа в воскресенье.

"Более 140 бронетранспортеров БТР-82А поступило в Западный военный округ для перевооружения мотострелковых подразделений вновь сформированных воинских частей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что БТР-82А является глубокой модернизацией стоящих на вооружении российской армии бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А и превосходит своих предшественников практически по всем показателям.

БТР-82А обладает более мощным двигателем, вооружением, а также современными цифровыми системами стабилизации вооружения, наблюдения и прицеливания. Кроме того, БТР-82А оборудован осколочной защитой и кондиционером. Для улучшения командной управляемости машина оснащена современными средствами связи пятого поколения и системой топографического ориентирования "Трона-1".
30.04.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
БТР-80
БТР-80А
БТР-82
БТР-82А
Компании
Минoбороны РФ

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