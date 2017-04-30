Западный военный округ получил на вооружение более 140 новейших БТР-82А
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БТР-82А на Форуме Армия-2016
Источник: http://saidpvo.livejournal.com/
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Более 140 единиц новейших бронетранспортеров БТР-82А поступили в воинские части Западного военного округа (ЗВО), сообщает пресс-служба военного округа в воскресенье.
"Более 140 бронетранспортеров БТР-82А поступило в Западный военный округ для перевооружения мотострелковых подразделений вновь сформированных воинских частей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что БТР-82А является глубокой модернизацией стоящих на вооружении российской армии бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А и превосходит своих предшественников практически по всем показателям.
БТР-82А обладает более мощным двигателем, вооружением, а также современными цифровыми системами стабилизации вооружения, наблюдения и прицеливания. Кроме того, БТР-82А оборудован осколочной защитой и кондиционером. Для улучшения командной управляемости машина оснащена современными средствами связи пятого поколения и системой топографического ориентирования "Трона-1".
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30.04.2017
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