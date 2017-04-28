Китай получает Су-35 почти в той же модификации, что и ВКС РФ
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Второй опытный образец российского истребителя Су-35 (Су-35-2; бортовой номер "902"), схема окраски которого положена в основу новой схемы имитационной окраски "shark" истребителей F-16C из состава 64-й эскадрильи "агрессоров" ВВС США
Источник: АО "Компания "Сухой"
"Военно-воздушные силы КНР получат 24 машины практически в той же модификации, что и для ВКС России", - говорится в отчете, который цитирует Интерфакс-АВН.
Согласно документу, в октябре 2016 года Россия и Китай согласовали облик и комплект поставки истребителей Су-35, системы и комплектующие для которых производят холдинги Ростеха.
Как сообщалось ранее, Россия приступила к реализации контракта на поставку Су-35 Китаю. В апреле глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК), что в этом году в Китай в рамках контракта будет поставлено 10 истребителей Су-35.
В 2015 году Китай официально стал первым зарубежным заказчиком российских многофункциональных истребителей Су-35, Россия уже поставила в Китай четыре истребителя.
Всего ВВС Китая получат 24 машины общей стоимостью около двух миллиардов долларов. До этого Су-35 эксплуатировали только Вооруженные сил России.
Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". В нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.
Отличительными особенностями самолета являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.
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28.04.2017
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