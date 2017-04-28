Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Китай получает Су-35 почти в той же модификации, что и ВКС РФ

02.05.2017 Военно-промышленный курьер 130 0
-1
Понравилась новость?
 0
Истребитель Су-35
Второй опытный образец российского истребителя Су-35 (Су-35-2; бортовой номер "902"), схема окраски которого положена в основу новой схемы имитационной окраски "shark" истребителей F-16C из состава 64-й эскадрильи "агрессоров" ВВС США
Источник: АО "Компания "Сухой"

"Военно-воздушные силы КНР получат 24 машины практически в той же модификации, что и для ВКС России", - говорится в отчете, который цитирует Интерфакс-АВН.

Согласно документу, в октябре 2016 года Россия и Китай согласовали облик и комплект поставки истребителей Су-35, системы и комплектующие для которых производят холдинги Ростеха.

Как сообщалось ранее, Россия приступила к реализации контракта на поставку Су-35 Китаю. В апреле глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК), что в этом году в Китай в рамках контракта будет поставлено 10 истребителей Су-35.

В 2015 году Китай официально стал первым зарубежным заказчиком российских многофункциональных истребителей Су-35, Россия уже поставила в Китай четыре истребителя.

Всего ВВС Китая получат 24 машины общей стоимостью около двух миллиардов долларов. До этого Су-35 эксплуатировали только Вооруженные сил России.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". В нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Отличительными особенностями самолета являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.
28.04.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Су-35
Компании
ОАК
Ростех
Персоны
Слюсарь Юрий

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.05 05:06
  • 4
Фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Эссен» начал межфлотский переход к месту постоянного базирования
  • 02.05 04:56
  • 38
Россия не сможет сделать ПАК ДА «невидимкой»
  • 02.05 04:55
  • 99
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
  • 02.05 04:53
  • 31
Первый полет ПАК ДА запланирован к 2025 году
  • 02.05 04:51
  • 171
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 02.05 04:29
  • 1
Китай выразил России благодарность за поддержку в освоении космоса
  • 02.05 03:38
  • 2
Профессор из Латвии рассказал о выгодах создания квантового компьютера
  • 02.05 03:23
  • 3
Подрыв боеголовок и сбой сознания
  • 02.05 02:46
  • 1
Доля частных инвесторов в капитале "Калашникова" вырастет до 75%
  • 02.05 02:43
  • 1
США готовятся к войне в подземельях
  • 02.05 02:38
  • 1
Убитый в СИЗО чиновник "Роскосмоса" утратил право на реабилитацию
  • 02.05 02:28
  • 1
Чистая прибыль "Ростеха" по МСФО за 2016 год снизилась на 11%
  • 02.05 01:10
  • 1
Всем спасибо, все свободны
  • 01.05 23:09
  • 1
Новый авиадесантируемый комплекс радиоэлектронной борьбы «Лорандит-АД» пойдет в серию с 2021 года
  • 01.05 20:54
  • 104
Самоходный противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Т" в действии
другие обсуждаемые темы