Трамп потребовал у Южной Кореи $1 млрд за размещение системы ПРО



21 июля 2016. Демонстрация против плана размещения в Южной Корее новейшей американской системы перехвата ракет THAAD в Сеуле.

Источник: Kim Hong-Ji / REUTERS 21 июля 2016. Демонстрация против плана размещения в Южной Корее новейшей американской системы перехвата ракет THAAD в Сеуле.Источник: Kim Hong-Ji / REUTERS

США намерены потребовать у Южной Кореи оплатить $1 млрд расходов, которые США понесли в результате размещения на территории республики системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters.

"Я уведомил Южную Корею, что было бы логично, если бы они заплатили. Это система стоит $1 млрд. Она феноменальна, стреляет по ракетам прямо в небе", — заявил Трамп.

THAAD предназначена для отражения потенциальной атаки со стороны Северной Кореи по Южной Корее, в связи с чем Трамп поставил под сомнение целесообразность того, что ее размещение оплачивается из американского бюджета. Завершение установки ожидается к концу 2017 года, основным поставщиком оборудования является Lockheed Martin.

Однако в Министерстве обороны Южной Кореи заявили, что условия соглашения по размещению THAAD, ранее заключенного с США, не менялись: Корея предоставляет землю для размещения системы ПРО, в то время как Вашингтон берет на себя все расходы по установке и эксплуатации системы.

В свою очередь старший советник по международной политике основного кандидата в президенты Южной Кореи Мун Чжэ Ина сообщил, что требование Трампа по оплате расходов на THAAD будет невозможно выполнить из-за того, что эксплуатацией системы будет заниматься армия США.

"Даже если мы купим THAAD, основную работу с ней будут выполнять США. Таким образом, покупка — это неосуществимый вариант. Это был один из пунктов, когда мы обсуждали условия", — сказал советник по внешней политике кандидата в президенты Южной Кореи. Выборы в стране намечены на 9 мая.

После испытаний ракет в марте США и Южная Корея договорились о размещении системы ПВО THAAD на Корейском полуострове. Правительство Китая выступает против этого решения, считая, что такие меры не помогут в сдерживании Северной Кореи и дестабилизируют ситуацию в регионе.

США начали размещение системы ПРО на Корейском полуострове в начале марта, несмотря на резкую критику со стороны Китая, который считает, что мощные радары системы позволят американцам шпионить за его территорией. Ранее бывший сотрудник Госдепартамента США сообщил агентству, что система THAAD стоит около $1,2 млрд и что США вряд ли захотят продавать ее Корее — это не соответствует их интересам.