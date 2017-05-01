Программа разработки самолета Mitsubishi Regional Jet все больше превращается в "мыльную оперу"



Пятый летный опытный образец японского регионального пассажирского самолета Mitsubishi Regional Jet MRJ90 в окрасе стартового заказчика авиакомпании All Nippon Airways (серийный номер 10005, регистрационный номер JA25MJ) на этапе финальной сборки, 2015 год. Данный самолет был закончен, однако в конце 2015 года было решено отложить начало его летных испытаний и использовать его в программе наземных испытаний ввиду выявившихся проблем в конструкции MRJ

Источник: Mitsubishi Aircraft / Kyodo Пятый летный опытный образец японского регионального пассажирского самолета Mitsubishi Regional Jet MRJ90 в окрасе стартового заказчика авиакомпании All Nippon Airways (серийный номер 10005, регистрационный номер JA25MJ) на этапе финальной сборки, 2015 год. Данный самолет был закончен, однако в конце 2015 года было решено отложить начало его летных испытаний и использовать его в программе наземных испытаний ввиду выявившихся проблем в конструкции MRJИсточник: Mitsubishi Aircraft / Kyodo

Как пишет Antony Angrand в статье «MRJ, des experts étrangers pour faire avancer le programme», опубликованной изданием «Air&Cosmos», японская компания Mitsubishi все никак не может решить проблемы с создаваемым ей региональным пассажирским самолетом Mitsubishi Regional Jet (MRJ). Задержки в ходе реализации программы накапливаются, и самолет будет готов в лучшем случае не ранее 2020 года. Последним эпизодом из этого японского сериала, который уже почти стал «мыльной оперой», так как неожиданных поворотов сюжета в нем очень много, стала ситуация с отсеком электронного оборудования и электрической системы самолета, которые должны быть переделаны. С момента начала программы было объявлено о пяти изменениях в сроках готовности самолета, из которых не менее четырех связаны с трудностями в части сертификации самолета.

Японский производитель имеет весьма ограниченный опыт в данной области, что объясняет отправку опытных самолетов в США для проведения летных испытаний, но при этом там будут присутствовать зарубежные специалисты, которые могут привнести существенный вклад в дело сертификации самолета для столь сильно ожидаемых поставок первому заказчику – компании ANA (All Nippon Airways), закупившей 25 самолетов в твердом заказе и опционе.

Задержки в реализации программы уже повлекли за собой аннулирование контракта со стороны компании Ani Group Holdings в 2013 году. Однако как бы ни был самолет, когда он будет готов, то ему придется выступать на высококонкурентном рынке, занятом самолетами Sukhoi SuperJet 100 и новым поколением самолетов производства компании Embraer.