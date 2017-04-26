Из-за ошибки в переходе к ОКР стоимость работ по самолету A-100 выросла на 50%



А-50 самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления

Источник: © Марина Лысцева/ТАСC А-50 самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управленияИсточник: © Марина Лысцева/ТАСC

26 апреля 2017 г., AEX.RU – Из-за ошибки в переходе к ОКР (опытно- конструкторские работы) – стоимость работ по программе перспективного самолета ДРЛО A-100 «Премьер» выросла на 50%. Об этом сегодня в рамках научно-практической конференции «Управление созданием научно-технического задела в жизненном цикле высокотехнологичной продукции 2017» заявил Начальник управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России, полковник Сергей Панков.

«У России и других государств есть негативный опыт ошибок в переходе к следующей стадии жизненного цикла изделий, что приводит к удорожанию работ и увеличению их продолжительности. По программе самолета ДРЛО А-100 «Премьер», из-за ошибки в переходе к ОКР, стоимость работ увеличилась на 50%, а их продолжительность на два года».

А-100 — это многофункциональный авиационный комплекс разведки, оповещения и управления. Фактически это воздушный штаб, экипаж которого с помощью автоматизированных систем управления руководит воздушными силами и наземными комплексами ПВО, выдает им целеуказания, а в случае необходимости способен защитить себя и летающие рядом самолеты радиоэлектронными помехами. Точные характеристики новейшего изделия неизвестны, но предположительно он может обнаруживать вражеские самолеты типа «истребитель» на дальности свыше 600 км, а надводные цели типа «корабль» — на удалении в 400 км.