Из-за ошибки в переходе к ОКР стоимость работ по самолету A-100 выросла на 50%
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А-50 самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Источник: © Марина Лысцева/ТАСC
26 апреля 2017 г., AEX.RU – Из-за ошибки в переходе к ОКР (опытно- конструкторские работы) – стоимость работ по программе перспективного самолета ДРЛО A-100 «Премьер» выросла на 50%. Об этом сегодня в рамках научно-практической конференции «Управление созданием научно-технического задела в жизненном цикле высокотехнологичной продукции 2017» заявил Начальник управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России, полковник Сергей Панков.
«У России и других государств есть негативный опыт ошибок в переходе к следующей стадии жизненного цикла изделий, что приводит к удорожанию работ и увеличению их продолжительности. По программе самолета ДРЛО А-100 «Премьер», из-за ошибки в переходе к ОКР, стоимость работ увеличилась на 50%, а их продолжительность на два года».
А-100 — это многофункциональный авиационный комплекс разведки, оповещения и управления. Фактически это воздушный штаб, экипаж которого с помощью автоматизированных систем управления руководит воздушными силами и наземными комплексами ПВО, выдает им целеуказания, а в случае необходимости способен защитить себя и летающие рядом самолеты радиоэлектронными помехами. Точные характеристики новейшего изделия неизвестны, но предположительно он может обнаруживать вражеские самолеты типа «истребитель» на дальности свыше 600 км, а надводные цели типа «корабль» — на удалении в 400 км.
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26.04.2017
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