Армия США заказала надувные Т-72
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Надувной макет танка компании "РусБал". Источник: rusdecoy.com
Пентагон разместил на сайте госзакупок заявку на изготовление полноразмерных макетов российских танков Т-72.
Согласно условиям конкурса, модель должна иметь реалистичную боевую окраску, поворотную башню и вес не более 1350 фунтов (612 кг). Основу макета составит жесткий каркас, на котором будут крепиться надувные пластиковые панели, а также звукотепловые имитаторы пушки и пулемета. Декоративный танк должен быть приспособлен к перевозке на Humvee.
Срок поставки изделий 90 дней. Надувные Т-72 планируется использовать во время учений армии США на базе Форт Драм в штате Нью-Йорк.
Антон Валагин
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