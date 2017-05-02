Армия США заказала надувные Т-72



Надувной макет танка компании "РусБал". Источник: rusdecoy.com Надувной макет танка компании "РусБал". Источник: rusdecoy.com

Пентагон разместил на сайте госзакупок заявку на изготовление полноразмерных макетов российских танков Т-72.

Согласно условиям конкурса, модель должна иметь реалистичную боевую окраску, поворотную башню и вес не более 1350 фунтов (612 кг). Основу макета составит жесткий каркас, на котором будут крепиться надувные пластиковые панели, а также звукотепловые имитаторы пушки и пулемета. Декоративный танк должен быть приспособлен к перевозке на Humvee.

Срок поставки изделий 90 дней. Надувные Т-72 планируется использовать во время учений армии США на базе Форт Драм в штате Нью-Йорк.

Антон Валагин