Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Армия США заказала надувные Т-72

02.05.2017 105 0
0
Понравилась новость?
 0
maket_of_tank
Надувной макет танка компании "РусБал". Источник: rusdecoy.com

Пентагон разместил на сайте госзакупок заявку на изготовление полноразмерных макетов российских танков Т-72.

Согласно условиям конкурса, модель должна иметь реалистичную боевую окраску, поворотную башню и вес не более 1350 фунтов (612 кг). Основу макета составит жесткий каркас, на котором будут крепиться надувные пластиковые панели, а также звукотепловые имитаторы пушки и пулемета. Декоративный танк должен быть приспособлен к перевозке на Humvee.

Срок поставки изделий 90 дней. Надувные Т-72 планируется использовать во время учений армии США на базе Форт Драм в штате Нью-Йорк.


Антон Валагин
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
HMMWV
Т-72

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.05 05:06
  • 4
Фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Эссен» начал межфлотский переход к месту постоянного базирования
  • 02.05 04:56
  • 38
Россия не сможет сделать ПАК ДА «невидимкой»
  • 02.05 04:55
  • 99
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
  • 02.05 04:53
  • 31
Первый полет ПАК ДА запланирован к 2025 году
  • 02.05 04:51
  • 171
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 02.05 04:29
  • 1
Китай выразил России благодарность за поддержку в освоении космоса
  • 02.05 03:38
  • 2
Профессор из Латвии рассказал о выгодах создания квантового компьютера
  • 02.05 03:23
  • 3
Подрыв боеголовок и сбой сознания
  • 02.05 02:46
  • 1
Доля частных инвесторов в капитале "Калашникова" вырастет до 75%
  • 02.05 02:43
  • 1
США готовятся к войне в подземельях
  • 02.05 02:38
  • 1
Убитый в СИЗО чиновник "Роскосмоса" утратил право на реабилитацию
  • 02.05 02:28
  • 1
Чистая прибыль "Ростеха" по МСФО за 2016 год снизилась на 11%
  • 02.05 01:10
  • 1
Всем спасибо, все свободны
  • 01.05 23:09
  • 1
Новый авиадесантируемый комплекс радиоэлектронной борьбы «Лорандит-АД» пойдет в серию с 2021 года
  • 01.05 20:54
  • 104
Самоходный противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Т" в действии
другие обсуждаемые темы