Профессор из Латвии рассказал о выгодах создания квантового компьютера



Квантовая электроника

Источник: Fotolia/ Tomasz Zajda Квантовая электроникаИсточник: Fotolia/ Tomasz Zajda

РИГА, 30 апр - РИА Новости. Создание квантового компьютера интересует спецслужбы, поскольку он позволит взламывать практически все существующие шифры, сказал в интервью латвийской радиостанции Baltkom специалист по квантовым компьютерам, профессор Латвийского университета Андрис Амбайнис.

"Дилемма, которая была у ученых, создававших ядерную бомбу, в более мягкой форме присутствует и у ученых, работающих над квантовым компьютером. Миллионы людей он не уничтожит, но зато он может взламывать шифры. Если бы он был у спецслужб, то они могли бы взламывать практически все", - рассказал Амбайнис в интервью радио Baltkom.

По его словам, в научном сообществе ходят слухи о "секретных проектах" в США.

"Есть слухи, что в США есть секретные центры, где разрабатывают квантовый компьютер. Туда идут работать ученые, которые потом пропадают из научного сообщества. Думаю, что они трудятся над этой задачей. Мне ученый одного такого (военного) учреждения говорил, что если вы решите остаться в Америке, то мы сможем вас привлечь. Но меня это не интересует", - сказал Амбайнис.

По его словам, и среди ученых, которые работали в период создания атомной бомбы, и в современной научной среде много пацифистов.

"Среди ученых были очень откровенные пацифисты, которые занимались, например, чистой математикой, но уходили из институтов, когда узнавали, что их финансируют военные. Один пример - это французский математик Гротендик. Он ушел из института в Париже, когда узнал, что там есть деньги военных. Хотя он занимался абстрактными вещами и прямого отношения к военным проектам не имел. Я теоретик, мне не нужно оборудование; нужны деньги на мою зарплату, карандаш, бумага и текстовый редактор в обычном компьютере. Меня все устраивает в Латвии", - сказал Амбайнис.

Полноценный универсальный квантовый компьютер является пока гипотетическим устройством, сама возможность построения которого связана с серьезным развитием квантовой теории в области многих частиц и сложных экспериментов; разработки в данной области связаны с новейшими открытиями и достижениями современной физики. На настоящий момент были практически реализованы лишь единичные экспериментальные системы, исполняющие фиксированный алгоритм небольшой сложности.