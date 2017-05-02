Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Профессор из Латвии рассказал о выгодах создания квантового компьютера

02.05.2017 РИА Новости 144 2
-2
Понравилась новость?
 0
Квантовая электроника
Квантовая электроника
Источник: Fotolia/ Tomasz Zajda

РИГА, 30 апр - РИА Новости. Создание квантового компьютера интересует спецслужбы, поскольку он позволит взламывать практически все существующие шифры, сказал в интервью латвийской радиостанции Baltkom специалист по квантовым компьютерам, профессор Латвийского университета Андрис Амбайнис.

"Дилемма, которая была у ученых, создававших ядерную бомбу, в более мягкой форме присутствует и у ученых, работающих над квантовым компьютером. Миллионы людей он не уничтожит, но зато он может взламывать шифры. Если бы он был у спецслужб, то они могли бы взламывать практически все", - рассказал Амбайнис в интервью радио Baltkom.

По его словам, в научном сообществе ходят слухи о "секретных проектах" в США.

"Есть слухи, что в США есть секретные центры, где разрабатывают квантовый компьютер. Туда идут работать ученые, которые потом пропадают из научного сообщества. Думаю, что они трудятся над этой задачей. Мне ученый одного такого (военного) учреждения говорил, что если вы решите остаться в Америке, то мы сможем вас привлечь. Но меня это не интересует", - сказал Амбайнис.

По его словам, и среди ученых, которые работали в период создания атомной бомбы, и в современной научной среде много пацифистов.

"Среди ученых были очень откровенные пацифисты, которые занимались, например, чистой математикой, но уходили из институтов, когда узнавали, что их финансируют военные. Один пример - это французский математик Гротендик. Он ушел из института в Париже, когда узнал, что там есть деньги военных. Хотя он занимался абстрактными вещами и прямого отношения к военным проектам не имел. Я теоретик, мне не нужно оборудование; нужны деньги на мою зарплату, карандаш, бумага и текстовый редактор в обычном компьютере. Меня все устраивает в Латвии", - сказал Амбайнис.

Полноценный универсальный квантовый компьютер является пока гипотетическим устройством, сама возможность построения которого связана с серьезным развитием квантовой теории в области многих частиц и сложных экспериментов; разработки в данной области связаны с новейшими открытиями и достижениями современной физики. На настоящий момент были практически реализованы лишь единичные экспериментальные системы, исполняющие фиксированный алгоритм небольшой сложности.
30.04.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
США
Франция
Проекты
ИТ
Ядерный щит

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
hidrogenium66
109
№1
02.05.2017 02:32
Уже приевшаяся в России проблема квантовых компъютеров.
0
Сообщить модератору
AU
gvinpin
61
№2
02.05.2017 03:38
Цитата, q
Есть слухи, что в США есть секретные центры, где разрабатывают квантовый компьютер.
Спасибо, поржал. Сейчас все кому не лень, разрабатывают квантовые компьютеры.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.05 05:06
  • 4
Фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Эссен» начал межфлотский переход к месту постоянного базирования
  • 02.05 04:56
  • 38
Россия не сможет сделать ПАК ДА «невидимкой»
  • 02.05 04:55
  • 99
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
  • 02.05 04:53
  • 31
Первый полет ПАК ДА запланирован к 2025 году
  • 02.05 04:51
  • 171
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 02.05 04:29
  • 1
Китай выразил России благодарность за поддержку в освоении космоса
  • 02.05 03:38
  • 2
Профессор из Латвии рассказал о выгодах создания квантового компьютера
  • 02.05 03:23
  • 3
Подрыв боеголовок и сбой сознания
  • 02.05 02:46
  • 1
Доля частных инвесторов в капитале "Калашникова" вырастет до 75%
  • 02.05 02:43
  • 1
США готовятся к войне в подземельях
  • 02.05 02:38
  • 1
Убитый в СИЗО чиновник "Роскосмоса" утратил право на реабилитацию
  • 02.05 02:28
  • 1
Чистая прибыль "Ростеха" по МСФО за 2016 год снизилась на 11%
  • 02.05 01:10
  • 1
Всем спасибо, все свободны
  • 01.05 23:09
  • 1
Новый авиадесантируемый комплекс радиоэлектронной борьбы «Лорандит-АД» пойдет в серию с 2021 года
  • 01.05 20:54
  • 104
Самоходный противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Т" в действии
другие обсуждаемые темы