Завершена модернизация воздушных танкеров КС-10А



Самолет-заправщик KC-10A Extender

Источник: KC-10A Extender Самолет-заправщик KC-10A ExtenderИсточник: KC-10A Extender

ВВС США завершили шестилетнюю программу модернизации самолетов-заправщиков McDonnell Douglas KC-10A Extender, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на janes.com (27 апреля).

Последний модернизированный самолет был доставлена на базу Тревис (Калифорния). Программа началась в 2011 году. Танкеры получили новую систему связи, навигации и управления, которая оптимизирует и улучшает процесс дозаправки самолетов. Работы велись на объекте в Уилл-Роджерсе (Оклахома).

В настоящее время ВВС США имеют в своем составе 510 самолетов-заправщиков, в том числе 59 McDonnell Douglas KC-10A Extenders, 342 Boeing KC-135R Stratotanker, 54 KC-135T Stratotanker, 18 Lockheed Martin MC-130H Combat Talon II и 37 MC-130J Commando II.

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