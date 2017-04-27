Завершена модернизация воздушных танкеров КС-10А
|
|
Самолет-заправщик KC-10A Extender
Источник: KC-10A Extender
ВВС США завершили шестилетнюю программу модернизации самолетов-заправщиков McDonnell Douglas KC-10A Extender, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на janes.com (27 апреля).
Последний модернизированный самолет был доставлена на базу Тревис (Калифорния). Программа началась в 2011 году. Танкеры получили новую систему связи, навигации и управления, которая оптимизирует и улучшает процесс дозаправки самолетов. Работы велись на объекте в Уилл-Роджерсе (Оклахома).
В настоящее время ВВС США имеют в своем составе 510 самолетов-заправщиков, в том числе 59 McDonnell Douglas KC-10A Extenders, 342 Boeing KC-135R Stratotanker, 54 KC-135T Stratotanker, 18 Lockheed Martin MC-130H Combat Talon II и 37 MC-130J Commando II.
4
|
27.04.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.04.2016 Мощь Востока: каков военный потенциал Ирана
09.03.2016 Крылатые ветераны: от разведчиков до истребителей
22.04.2015 За глоток свежего керосина — часть I
11.06.2014 Передел в небе
13.03.2013 Ил-78: второе рождение
29.09.2008 Геркулесова пята. Чем США намерены заменить парк устаревшей военно-транспортной авиации
18.04.2017 Полностью беспилотные ВВС: фантазии или планы?
21.03.2017 Американские БТРы испытали лазерное оружие