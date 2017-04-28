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Военные США попросили пересмотреть договор РСМД для сдерживания Китая

02.05.2017 Lenta.ru 101 0
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SM-3 Block 1B
Старт перехватчика SM-3 Block 1B с ракетного крейсера USS Lake Erie (CG 70). 18-е сентября 2013-го года.
Источник: Министерства обороны США

В интересах сдерживания растущей военной мощи Китая необходимо пересмотреть ограничения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), для чего требуется начать диалог с Россией. Такое заявление сделал глава Тихоокеанского командования Вооруженных сил США адмирал Гарри Гаррис. Об этом сообщает портал Военно-морского института США (USNI).

"Я не призываю к одностороннему выходу из этих договоренностей, являющихся важной частью режима ограничения ядерных вооружений. Но, полагаю, неплохо было бы вернуться к обсуждению положений соглашения, потому что когда одна сторона их нарушает, а вторая — нет, то это создает несимметричные риски", — полагает Гаррис.

По его словам, обе стороны находятся в неравных условиях: Россия, как считает адмирал, нарушает договор РСМД, развернув дальнюю крылатую ракету наземного базирования, а США связаны условиями, к которым относятся "как к святыне".

"Я убежден в пользе договора РСМД. Все, что ограничивает ядерные вооружения, идет на пользу дела. Но детали этого соглашения делают проблематичным противодействие китайским (и не только) крылатым и баллистическим ракетам", — заявил Харрис, добавив, что он не видит необходимости создавать ракеты средней дальности в США, но невозможность это сделать ограничивает возможности военных.

На протяжении ряда лет Россия и США обвиняют друг друга в нарушениях договора РСМД, подозревая оппонента в разработке запрещенных систем. Согласно договору, заключенному в 1987 году, запрещается развертывание наземных пусковых для крылатых и баллистических ракет с максимальной дальностью от 500 до 5500 километров. Развертывание крылатых ракет морского и воздушного базирования, попадающих в этот диапазон, разрешено.

США, помимо претензий к крылатым ракетам 9М729 комплекса "Искандер-М", выражали опасения по поводу новой стратегической ракеты РС-26 "Рубеж", которую они считают ракетой средней дальности. Россия указывает на то, что подтвержденная испытаниями дальность "Рубежа" составляет около 6000 километров, что позволяет считать ее межконтинентальной.

В свою очередь, Москва с конца 1990-х годов неоднократно указывала на создание в США "ракет-мишеней для испытаний систем ПРО", представляющих собой полноценные ракеты средней дальности без боевого оснащения. Также в последние годы вопросы вызывает постройка в Румынии пусковых установок для противоракет Standard SM-3, копирующих универсальные корабельные пусковые Mk 41. Из этих установок могут запускаться стратегические крылатые ракеты Tomahawk.
28.04.2017
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Страны
Китай
Россия
Румыния
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
sm-3
Искандер
РС-26 Рубеж
Проекты
РСМД
Ядерный щит

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