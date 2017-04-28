Военные назвали нецелесообразным подъем затонувшего "Лимана"
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Разведывательный корабль «Лиман»
Источник: kchf.ru
Подъем, буксировка и восстановление разведывательного корабля "Лиман", затонувшего в Черном море, представляются нецелесообразными. Об этом РИА Новости сообщил высокопоставленный источник в руководстве ВМФ России.
Он указал, что корабль, "имевший преклонный возраст", лежит на грунте на глубине около 90 метров и добавил, что там сейчас нет оборудования, представляющего какой-либо интерес. "Все съемные устройства демонтированы, а элементы, не подлежащие демонтажу, гарантированно уничтожены экипажем до затопления корабля", — пояснил собеседник.
Ранее 28 апреля Минобороны официально сообщило, что съемное спецоборудование было вынесено экипажем с корабля на спасательные средства при эвакуации и сейчас уже доставлено в базу флота.
"Лиман" около полудня 27 апреля столкнулся с судном Youzarsif-H (под флагом Того), перевозившим скот из Румынии в Иорданию. Причиной происшествия СМИ называют сильный туман.
В результате "Лиман" получил пробоину в правом борту ниже ватерлинии и затонул в 40 километрах северо-западнее входа в пролив Босфор. Из 78 членов экипажа 63 были спасены турецкой береговой охраной, а 15 — командой судна, с которым столкнулся российский корабль.
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28.04.2017
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