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Военные назвали нецелесообразным подъем затонувшего "Лимана"

02.05.2017 Lenta.ru 91 0
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Лиман
Разведывательный корабль «Лиман»
Источник: kchf.ru

Подъем, буксировка и восстановление разведывательного корабля "Лиман", затонувшего в Черном море, представляются нецелесообразными. Об этом РИА Новости сообщил высокопоставленный источник в руководстве ВМФ России.

Он указал, что корабль, "имевший преклонный возраст", лежит на грунте на глубине около 90 метров и добавил, что там сейчас нет оборудования, представляющего какой-либо интерес. "Все съемные устройства демонтированы, а элементы, не подлежащие демонтажу, гарантированно уничтожены экипажем до затопления корабля", — пояснил собеседник.

Ранее 28 апреля Минобороны официально сообщило, что съемное спецоборудование было вынесено экипажем с корабля на спасательные средства при эвакуации и сейчас уже доставлено в базу флота.

"Лиман" около полудня 27 апреля столкнулся с судном Youzarsif-H (под флагом Того), перевозившим скот из Румынии в Иорданию. Причиной происшествия СМИ называют сильный туман.

В результате "Лиман" получил пробоину в правом борту ниже ватерлинии и затонул в 40 километрах северо-западнее входа в пролив Босфор. Из 78 членов экипажа 63 были спасены турецкой береговой охраной, а 15 — командой судна, с которым столкнулся российский корабль.
28.04.2017
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Страны
Иордания
Россия
Румыния
Турция
Компании
Минoбороны РФ

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