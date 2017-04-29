Пентагон сообщил подробности запуска северокорейской ракеты



Источник: © EPA/JEON HEON-KYUN Источник: © EPA/JEON HEON-KYUN

Запущенная Северной Кореей баллистическая ракета, по данным американских военных, не покидала территорию страны и не представляла угрозы для Северной Америки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Тихоокеанского командования Дэйва Бенхэма.

По его словам, запуск ракеты был произведен в 10:33 по времени Гавайев (23:33 мск) недалеко от аэродрома Пукчхан.

Источники, выступая на условиях анонимности, сообщили, что запущена была, вероятно, ракета средней дальности, известная как KN-17. При этом, по имеющимся данным, она развалилась в течение нескольких минут после взлета.

Как сообщил телеканалу CNN американский чиновник, основная часть ракеты, по данным разведки США, упала примерно в 35 километрах от аэродрома Пукчхан.

Предыдущее ракетное испытание в КНДР было проведено 15 апреля, в день рождения основателя республики Ким Ир Сена. Оно также завершилось неудачей.

Ранее в Вашингтоне заявили, что стратегия в отношении КНДР направлена на оказание давления на Пхеньян с целью заставить его отказаться от программ по разработке ядерного оружия и баллистических ракет. Добиваться своих целей США намерены путем ужесточения санкций. В то же время, как отмечалось, Соединенные Штаты открыты для переговоров.

До этого сообщалось, что американцы рассматривают возможность нанести удар по КНДР в ответ на испытания.