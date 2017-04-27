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Чемезов: стоимость российско-индийского контракта по Ка-226 превышает $1 млрд

02.05.2017 ИТАР-ТАСС 94 0
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КА-226Т
Многоцелевой вертолет легкого класса КА-226Т
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Глава госкорпорации "Ростех" уточнил, что 40 вертолетов должны быть поставлены Россией, еще 160 будут изготовлены по лицензии на территории Индии

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Стоимость российско-индийского контракта на поставку 200 вертолетов Ка-226Т превышает $1 млрд, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

"Был подписан (в 2016 году - прим. ТАСС) контракт на создание совместного производства вертолетов Ка-226 с Индией", - сказал Чемезов.

На вопрос Путина о стоимости контракта руководитель Ростеха ответил: "Более миллиарда (долларов)". Чемезов напомнил, что 40 вертолетов должны быть поставлены Россией, еще 160 будут изготовлены по лицензии на территории Индии.

Российско-индийское соглашение о сотрудничестве в области производства вертолетов было подписано в 2015 году, в октябре 2016 года было подписано соглашение о создании совместной компании по производству вертолетов Ка-226Т. Как сообщалось ранее, в России Ка-226Т будут производиться на двух предприятиях - в Кумертау и Улан-Удэ.

Ка-226Т - легкий многоцелевой вертолет, взлетная масса которого составляет 3,4 тонны. Он предназначен для перевозки до 1,5 тонны грузов либо до семи пассажиров на расстояние 600 км.
27.04.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Индия
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Компании
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Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей

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